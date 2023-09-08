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В Таиланде пожар повредил известную достопримечательность - РИА Новости, 08.09.2023
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Туризм
 
14:36 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/pattayya-1894997696.html
В Таиланде пожар повредил известную достопримечательность
В Таиланде пожар повредил известную достопримечательность - РИА Новости, 08.09.2023
В Таиланде пожар повредил известную достопримечательность
Сильный пожар уничтожил более 1,5 тысячи квадратных метров туристической достопримечательности "Плавучий рынок Паттайи", сообщает The Star. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:36
2023-09-08T14:36
туризм
новости - туризм
таиланд
паттайя
туризм
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Сильный пожар уничтожил более 1,5 тысячи квадратных метров туристической достопримечательности "Плавучий рынок Паттайи", сообщает The Star.Возгорание произошло вечером 7 сентября, вскоре после закрытия территории "Плавучего рынка" для посетителей. Пожар, быстро распространившийся по участку с деревянными строениями, продолжался несколько часов. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров выгорели все строения, пострадал один гражданин."Плавучий рынок Паттайи" – построенная для туристов достопримечательность, спроектированная как исторически традиционный для Таиланда плавучий рынок и одновременно как собрание образцов традиционной архитектуры четырех основных регионов страны. Он занимает площадь более 30 тысяч квадратных метров.Ночью пострадавшую достопримечательность посетили губернатор провинции Тхаватчай Ситхонг и мэр Паттайи Пхорамет Нгампхичет.Причина пожара остается неизвестной.
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новости - туризм, таиланд, паттайя, туризм, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Паттайя, Туризм, куда можно лететь, Отдых на море
В Таиланде пожар повредил известную достопримечательность

В Таиланде от пожара пострадал популярный у туристов "Плавучий рынок" Паттайи

© Public domain / Water Alternatives PhotosПлавучий рынок в Таиланде
Плавучий рынок в Таиланде
© Public domain / Water Alternatives Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Сильный пожар уничтожил более 1,5 тысячи квадратных метров туристической достопримечательности "Плавучий рынок Паттайи", сообщает The Star.
Возгорание произошло вечером 7 сентября, вскоре после закрытия территории "Плавучего рынка" для посетителей. Пожар, быстро распространившийся по участку с деревянными строениями, продолжался несколько часов. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров выгорели все строения, пострадал один гражданин.
"Плавучий рынок Паттайи" – построенная для туристов достопримечательность, спроектированная как исторически традиционный для Таиланда плавучий рынок и одновременно как собрание образцов традиционной архитектуры четырех основных регионов страны. Он занимает площадь более 30 тысяч квадратных метров.
Ночью пострадавшую достопримечательность посетили губернатор провинции Тхаватчай Ситхонг и мэр Паттайи Пхорамет Нгампхичет.
Причина пожара остается неизвестной.
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