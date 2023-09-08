https://ria.ru/20230908/pattayya-1894997696.html
В Таиланде пожар повредил известную достопримечательность
В Таиланде пожар повредил известную достопримечательность - РИА Новости, 08.09.2023
В Таиланде пожар повредил известную достопримечательность
Сильный пожар уничтожил более 1,5 тысячи квадратных метров туристической достопримечательности "Плавучий рынок Паттайи", сообщает The Star. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:36
2023-09-08T14:36
2023-09-08T14:36
туризм
новости - туризм
таиланд
паттайя
туризм
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848603363_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_190272b864897335c1fdbc3772043c4c.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Сильный пожар уничтожил более 1,5 тысячи квадратных метров туристической достопримечательности "Плавучий рынок Паттайи", сообщает The Star.Возгорание произошло вечером 7 сентября, вскоре после закрытия территории "Плавучего рынка" для посетителей. Пожар, быстро распространившийся по участку с деревянными строениями, продолжался несколько часов. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров выгорели все строения, пострадал один гражданин."Плавучий рынок Паттайи" – построенная для туристов достопримечательность, спроектированная как исторически традиционный для Таиланда плавучий рынок и одновременно как собрание образцов традиционной архитектуры четырех основных регионов страны. Он занимает площадь более 30 тысяч квадратных метров.Ночью пострадавшую достопримечательность посетили губернатор провинции Тхаватчай Ситхонг и мэр Паттайи Пхорамет Нгампхичет.Причина пожара остается неизвестной.
https://ria.ru/20230720/pkhuket-1885118555.html
таиланд
паттайя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848603363_0:0:1736:1302_1920x0_80_0_0_50aa365580fd8d2a6ff4bea544f334e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, таиланд, паттайя, туризм, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Паттайя, Туризм, куда можно лететь, Отдых на море
В Таиланде пожар повредил известную достопримечательность
В Таиланде от пожара пострадал популярный у туристов "Плавучий рынок" Паттайи
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.
Сильный пожар уничтожил более 1,5 тысячи квадратных метров туристической достопримечательности "Плавучий рынок Паттайи", сообщает
The Star.
Возгорание произошло вечером 7 сентября, вскоре после закрытия территории "Плавучего рынка" для посетителей. Пожар, быстро распространившийся по участку с деревянными строениями, продолжался несколько часов. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров выгорели все строения, пострадал один гражданин.
"Плавучий рынок Паттайи" – построенная для туристов достопримечательность, спроектированная как исторически традиционный для Таиланда плавучий рынок и одновременно как собрание образцов традиционной архитектуры четырех основных регионов страны. Он занимает площадь более 30 тысяч квадратных метров.
Ночью пострадавшую достопримечательность посетили губернатор провинции Тхаватчай Ситхонг и мэр Паттайи
Пхорамет Нгампхичет.
Причина пожара остается неизвестной.
Недорого и с ветерком: отдых на Пхукете летом