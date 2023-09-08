https://ria.ru/20230908/pattayya-1894997696.html

В Таиланде пожар повредил известную достопримечательность

В Таиланде пожар повредил известную достопримечательность - РИА Новости, 08.09.2023

В Таиланде пожар повредил известную достопримечательность

Сильный пожар уничтожил более 1,5 тысячи квадратных метров туристической достопримечательности "Плавучий рынок Паттайи", сообщает The Star. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:36

2023-09-08T14:36

2023-09-08T14:36

туризм

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Сильный пожар уничтожил более 1,5 тысячи квадратных метров туристической достопримечательности "Плавучий рынок Паттайи", сообщает The Star.Возгорание произошло вечером 7 сентября, вскоре после закрытия территории "Плавучего рынка" для посетителей. Пожар, быстро распространившийся по участку с деревянными строениями, продолжался несколько часов. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров выгорели все строения, пострадал один гражданин."Плавучий рынок Паттайи" – построенная для туристов достопримечательность, спроектированная как исторически традиционный для Таиланда плавучий рынок и одновременно как собрание образцов традиционной архитектуры четырех основных регионов страны. Он занимает площадь более 30 тысяч квадратных метров.Ночью пострадавшую достопримечательность посетили губернатор провинции Тхаватчай Ситхонг и мэр Паттайи Пхорамет Нгампхичет.Причина пожара остается неизвестной.

https://ria.ru/20230720/pkhuket-1885118555.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, таиланд, паттайя, туризм, куда можно лететь, отдых на море