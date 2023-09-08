https://ria.ru/20230908/nato-1895097204.html

НАТО осудила выборы в новых регионах России, несмотря на референдумы

НАТО осудила выборы в новых регионах России, несмотря на референдумы - РИА Новости, 08.09.2023

НАТО осудила выборы в новых регионах России, несмотря на референдумы

НАТО осуждает выборы в новых регионах России, считает их "нарушением международного права", несмотря на то, что эти регионы вошли в состав России по результатам РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:14

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2023-09-08T20:17

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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. НАТО осуждает выборы в новых регионах России, считает их "нарушением международного права", несмотря на то, что эти регионы вошли в состав России по результатам референдумов в соответствии с международным правом и в рамках признанного ООН принципа права на самоопределение, заявил официальный представитель альянса Дилан Уайт. "НАТО осуждает проведение Россией так называемых "выборов" на оккупированных территориях Украины. Они являются фикцией, очередным нарушением международного права и нелегитимны. НАТО - на стороне Украины", - написал Уайт в сети X (бывшая Twitter). Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня. Они начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/referendumy-1895093421.html

https://ria.ru/20230908/vybory-1895073289.html

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справки, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, нато, оон, twitter