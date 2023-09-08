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ЕР направила на избирательные участки более 40 тысяч наблюдателей - РИА Новости, 08.09.2023
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08:45 08.09.2023
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ЕР направила на избирательные участки более 40 тысяч наблюдателей
ЕР направила на избирательные участки более 40 тысяч наблюдателей - РИА Новости, 08.09.2023
ЕР направила на избирательные участки более 40 тысяч наблюдателей
Более 40 тысяч наблюдателей направила партия "Единая Россия" на избирательные участки, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:45
2023-09-08T08:45
политика
хабаровский край
свердловская область
тюменская область
сергей перминов
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Более 40 тысяч наблюдателей направила партия "Единая Россия" на избирательные участки, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. "Единая Россия" направила на избирательные участки более 40 тысяч наблюдателей", сообщил Перминов, слова которого приводятся пресс-службой в телеграм-канале партии. По его словам, для работы наблюдателей на избирательных участках используется партийное приложение "Наблюдатель". "Оно помогает оперативно реагировать на сообщения с мест и отслеживать информацию о нарушениях в режиме реального времени. Далее ее будут оценивать наши юристы. Они следят за легитимностью выборов с самого начала досрочного голосования", - отметил Перминов. Сегодня, 8 сентября, началось трехдневное голосование в большинстве регионов. Двухдневное голосование – 9 и 10 сентября – пройдет в Хабаровском крае, Омской и Свердловской областях. Однодневное – в Башкирии, Бурятии, Ингушетии и Тюменской области. В 25 регионах голосование проходит в двух форматах: люди могут прийти на участок или отдать голос дистанционно.
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политика, хабаровский край, свердловская область, тюменская область, сергей перминов, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Хабаровский край, Свердловская область, Тюменская область, Сергей Перминов, Единый день голосования в России — 2023
ЕР направила на избирательные участки более 40 тысяч наблюдателей

Перминов: ЕР направила на избирательные участки более 40 тысяч наблюдателей

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкПечать бюллетеней для голосования на выборах
Печать бюллетеней для голосования на выборах - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Более 40 тысяч наблюдателей направила партия "Единая Россия" на избирательные участки, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
«
"Единая Россия" направила на избирательные участки более 40 тысяч наблюдателей", сообщил Перминов, слова которого приводятся пресс-службой в телеграм-канале партии.
По его словам, для работы наблюдателей на избирательных участках используется партийное приложение "Наблюдатель".
"Оно помогает оперативно реагировать на сообщения с мест и отслеживать информацию о нарушениях в режиме реального времени. Далее ее будут оценивать наши юристы. Они следят за легитимностью выборов с самого начала досрочного голосования", - отметил Перминов.
Сегодня, 8 сентября, началось трехдневное голосование в большинстве регионов. Двухдневное голосование – 9 и 10 сентября – пройдет в Хабаровском крае, Омской и Свердловской областях. Однодневное – в Башкирии, Бурятии, Ингушетии и Тюменской области. В 25 регионах голосование проходит в двух форматах: люди могут прийти на участок или отдать голос дистанционно.
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