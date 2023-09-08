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ЕР направила на избирательные участки более 40 тысяч наблюдателей

ЕР направила на избирательные участки более 40 тысяч наблюдателей - РИА Новости, 08.09.2023

ЕР направила на избирательные участки более 40 тысяч наблюдателей

Более 40 тысяч наблюдателей направила партия "Единая Россия" на избирательные участки, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:45

2023-09-08T08:45

2023-09-08T08:45

политика

хабаровский край

свердловская область

тюменская область

сергей перминов

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Более 40 тысяч наблюдателей направила партия "Единая Россия" на избирательные участки, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. "Единая Россия" направила на избирательные участки более 40 тысяч наблюдателей", сообщил Перминов, слова которого приводятся пресс-службой в телеграм-канале партии. По его словам, для работы наблюдателей на избирательных участках используется партийное приложение "Наблюдатель". "Оно помогает оперативно реагировать на сообщения с мест и отслеживать информацию о нарушениях в режиме реального времени. Далее ее будут оценивать наши юристы. Они следят за легитимностью выборов с самого начала досрочного голосования", - отметил Перминов. Сегодня, 8 сентября, началось трехдневное голосование в большинстве регионов. Двухдневное голосование – 9 и 10 сентября – пройдет в Хабаровском крае, Омской и Свердловской областях. Однодневное – в Башкирии, Бурятии, Ингушетии и Тюменской области. В 25 регионах голосование проходит в двух форматах: люди могут прийти на участок или отдать голос дистанционно.

https://ria.ru/20230907/smi-1894795156.html

хабаровский край

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, хабаровский край, свердловская область, тюменская область, сергей перминов, единый день голосования в россии — 2023