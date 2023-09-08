СМИ: корреспондента Би-би-си поймали на лжи о работе в России
New European: корреспондента Би-би-си Спринг поймали на лжи о работе в России
© Depositphotos.com / macorЖурналисты за работой
© Depositphotos.com / macor
Журналисты за работой . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си по разоблачению дезинформации Марианна Спринг в своем резюме указала ложную информацию о работе в России во время чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет издание New European.
Как отмечается, в 2018 году Спринг искала работу стрингером в Москве для американского издания Coda Story. К своему заявлению для шеф-редактора Натальи Антелавы она включила резюме, в котором утверждала, что работала вместе с корреспондентом Би-би-си Сарой Рейнсфорд при освещении чемпионата по футболу. Однако это утверждение оказалось дезинформацией. По информации New European, Антелава провела проверку, в результате которой Рейнсфорд упрекнула Спринг в приукрашивании своего резюме.
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"Я лишь сталкивалась с Сарой, когда она работала, и разговаривала с ней в разные моменты, но ничего более. Все остальное в моем резюме - чистая правда... Этому нет абсолютно никаких оправданий, и мне еще раз очень жаль", - написала после этого Спринг в электронном письме для Антелавы.
Спринг заявила, что единственным объяснением всему этому было ее "отчаянное желание" освещать события из Москвы. Антелава при этом осталась равнодушной.
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"Говорить мне, что вы блестящий репортер, который проявляет порядочность и честность, в то время как вы буквально продемонстрировали противоположное, было ужасной идеей", - указала Антелава в ответном письме, отказав Спринг в трудоустройстве в Coda Story. Также она посоветовала использовать случившееся как урок, указывает издание New European со ссылкой на электронную переписку, которую прочитал автор статьи.
Спринг стала корреспондентом Би-би-си по разоблачению дезинформации и социальным сетям в августе 2022 года.