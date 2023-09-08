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СМИ: корреспондента Би-би-си поймали на лжи о работе в России - РИА Новости, 08.09.2023
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14:15 08.09.2023 (обновлено: 14:21 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/korrespondent-1894989253.html
СМИ: корреспондента Би-би-си поймали на лжи о работе в России
СМИ: корреспондента Би-би-си поймали на лжи о работе в России - РИА Новости, 08.09.2023
СМИ: корреспондента Би-би-си поймали на лжи о работе в России
Корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си по разоблачению дезинформации Марианна Спринг в своем резюме указала ложную информацию о работе в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:15
2023-09-08T14:21
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си по разоблачению дезинформации Марианна Спринг в своем резюме указала ложную информацию о работе в России во время чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет издание New European.Как отмечается, в 2018 году Спринг искала работу стрингером в Москве для американского издания Coda Story. К своему заявлению для шеф-редактора Натальи Антелавы она включила резюме, в котором утверждала, что работала вместе с корреспондентом Би-би-си Сарой Рейнсфорд при освещении чемпионата по футболу. Однако это утверждение оказалось дезинформацией. По информации New European, Антелава провела проверку, в результате которой Рейнсфорд упрекнула Спринг в приукрашивании своего резюме."Я лишь сталкивалась с Сарой, когда она работала, и разговаривала с ней в разные моменты, но ничего более. Все остальное в моем резюме - чистая правда... Этому нет абсолютно никаких оправданий, и мне еще раз очень жаль", - написала после этого Спринг в электронном письме для Антелавы.Спринг заявила, что единственным объяснением всему этому было ее "отчаянное желание" освещать события из Москвы. Антелава при этом осталась равнодушной."Говорить мне, что вы блестящий репортер, который проявляет порядочность и честность, в то время как вы буквально продемонстрировали противоположное, было ужасной идеей", - указала Антелава в ответном письме, отказав Спринг в трудоустройстве в Coda Story. Также она посоветовала использовать случившееся как урок, указывает издание New European со ссылкой на электронную переписку, которую прочитал автор статьи.Спринг стала корреспондентом Би-би-си по разоблачению дезинформации и социальным сетям в августе 2022 года.
https://ria.ru/20230708/siriya-1883019381.html
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в мире, москва, би-би-си, россия, технологии
В мире, Москва, Би-би-си, Россия, Технологии
СМИ: корреспондента Би-би-си поймали на лжи о работе в России

New European: корреспондента Би-би-си Спринг поймали на лжи о работе в России

© Depositphotos.com / macorЖурналисты за работой
Журналисты за работой - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Depositphotos.com / macor
Журналисты за работой . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си по разоблачению дезинформации Марианна Спринг в своем резюме указала ложную информацию о работе в России во время чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет издание New European.
Как отмечается, в 2018 году Спринг искала работу стрингером в Москве для американского издания Coda Story. К своему заявлению для шеф-редактора Натальи Антелавы она включила резюме, в котором утверждала, что работала вместе с корреспондентом Би-би-си Сарой Рейнсфорд при освещении чемпионата по футболу. Однако это утверждение оказалось дезинформацией. По информации New European, Антелава провела проверку, в результате которой Рейнсфорд упрекнула Спринг в приукрашивании своего резюме.
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«
"Я лишь сталкивалась с Сарой, когда она работала, и разговаривала с ней в разные моменты, но ничего более. Все остальное в моем резюме - чистая правда... Этому нет абсолютно никаких оправданий, и мне еще раз очень жаль", - написала после этого Спринг в электронном письме для Антелавы.
Спринг заявила, что единственным объяснением всему этому было ее "отчаянное желание" освещать события из Москвы. Антелава при этом осталась равнодушной.
«
"Говорить мне, что вы блестящий репортер, который проявляет порядочность и честность, в то время как вы буквально продемонстрировали противоположное, было ужасной идеей", - указала Антелава в ответном письме, отказав Спринг в трудоустройстве в Coda Story. Также она посоветовала использовать случившееся как урок, указывает издание New European со ссылкой на электронную переписку, которую прочитал автор статьи.
Спринг стала корреспондентом Би-би-си по разоблачению дезинформации и социальным сетям в августе 2022 года.
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