https://ria.ru/20230908/inostrannye-1895071278.html

Иностранные эксперты посетили избирком Запорожской области

Иностранные эксперты посетили избирком Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2023

Иностранные эксперты посетили избирком Запорожской области

Избирательную комиссию Запорожской области посетили иностранные электоральные эксперты, приехавшие в регион на выборы, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:15

2023-09-08T18:15

2023-09-08T18:15

в мире

запорожская область

сербия

аргентина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

единый день голосования в россии — 2023

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Избирательную комиссию Запорожской области посетили иностранные электоральные эксперты, приехавшие в регион на выборы, сообщает корреспондент РИА Новости. Среди гостей были Себастьян Сальгадо (Аргентина), Фернандо Морагон (Испания), Исраэль Гомес Арконада (Мексика), Вайт Рид (США), Томас Репер (Германия), Горан Шимпрага (Сербия), Горан Петрониевич (Сербия) и Любица Блашкова (Словакия). В рамках визита они пообщались с главой избирательной комиссии региона Галиной Катющенко и задали ей вопросы, касающиеся текущего избирательного процесса. Например, они поинтересовались уровнем прогнозируемой явки, формой текущего голосования, обеспечением безопасности членов УИК, а также действиями со стороны киевского режима. "У нас 599 УИКов, из них в зоне боевых действий и в "серой зоне" - 117 участковых избирательных комиссий. Там было организовано досрочное голосование – в течение восьми дней мы разработали график, чтобы люди, которые там находятся, смогли воспользоваться своим избирательным правом. Там 10 сентября с целью безопасности участки открыты не будут. Хочу отметить, что в помещениях, где располагаются УИКи, предприняты все меры безопасности: сотрудники МВД проводят инженерную разведку, сотрудники МЧС проверяют выполнение правил пожарной безопасности. И только после этого помещение может быть открыто для голосования", - сказала гостям глава избиркома. Кроме того, Катющенко отметила, что жители Запорожской области активно участвуют в выборах, как и члены УИКов. И это при том, что последним достаточно часто поступают угрозы со стороны Украины.

https://ria.ru/20230908/ekspert-1895056180.html

https://ria.ru/20230908/deg-1895036489.html

запорожская область

сербия

аргентина

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в мире, запорожская область, сербия, аргентина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единый день голосования в россии — 2023