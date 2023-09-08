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Иностранные эксперты посетили избирком Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2023
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18:15 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/inostrannye-1895071278.html
Иностранные эксперты посетили избирком Запорожской области
Иностранные эксперты посетили избирком Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2023
Иностранные эксперты посетили избирком Запорожской области
Избирательную комиссию Запорожской области посетили иностранные электоральные эксперты, приехавшие в регион на выборы, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:15
2023-09-08T18:15
в мире
запорожская область
сербия
аргентина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
единый день голосования в россии — 2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Избирательную комиссию Запорожской области посетили иностранные электоральные эксперты, приехавшие в регион на выборы, сообщает корреспондент РИА Новости. Среди гостей были Себастьян Сальгадо (Аргентина), Фернандо Морагон (Испания), Исраэль Гомес Арконада (Мексика), Вайт Рид (США), Томас Репер (Германия), Горан Шимпрага (Сербия), Горан Петрониевич (Сербия) и Любица Блашкова (Словакия). В рамках визита они пообщались с главой избирательной комиссии региона Галиной Катющенко и задали ей вопросы, касающиеся текущего избирательного процесса. Например, они поинтересовались уровнем прогнозируемой явки, формой текущего голосования, обеспечением безопасности членов УИК, а также действиями со стороны киевского режима. "У нас 599 УИКов, из них в зоне боевых действий и в "серой зоне" - 117 участковых избирательных комиссий. Там было организовано досрочное голосование – в течение восьми дней мы разработали график, чтобы люди, которые там находятся, смогли воспользоваться своим избирательным правом. Там 10 сентября с целью безопасности участки открыты не будут. Хочу отметить, что в помещениях, где располагаются УИКи, предприняты все меры безопасности: сотрудники МВД проводят инженерную разведку, сотрудники МЧС проверяют выполнение правил пожарной безопасности. И только после этого помещение может быть открыто для голосования", - сказала гостям глава избиркома. Кроме того, Катющенко отметила, что жители Запорожской области активно участвуют в выборах, как и члены УИКов. И это при том, что последним достаточно часто поступают угрозы со стороны Украины.
https://ria.ru/20230908/ekspert-1895056180.html
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в мире, запорожская область, сербия, аргентина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единый день голосования в россии — 2023
В мире, Запорожская область, Сербия, Аргентина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Единый день голосования в России — 2023
Иностранные эксперты посетили избирком Запорожской области

Зарубежные эксперты оценили инфраструктуру для голосования в Запорожской области

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Избирательную комиссию Запорожской области посетили иностранные электоральные эксперты, приехавшие в регион на выборы, сообщает корреспондент РИА Новости.
Среди гостей были Себастьян Сальгадо (Аргентина), Фернандо Морагон (Испания), Исраэль Гомес Арконада (Мексика), Вайт Рид (США), Томас Репер (Германия), Горан Шимпрага (Сербия), Горан Петрониевич (Сербия) и Любица Блашкова (Словакия). В рамках визита они пообщались с главой избирательной комиссии региона Галиной Катющенко и задали ей вопросы, касающиеся текущего избирательного процесса. Например, они поинтересовались уровнем прогнозируемой явки, формой текущего голосования, обеспечением безопасности членов УИК, а также действиями со стороны киевского режима.
Напечатанные бюллетени для голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Иностранные эксперты посетили избирательный участок в Мелитополе
17:26
"У нас 599 УИКов, из них в зоне боевых действий и в "серой зоне" - 117 участковых избирательных комиссий. Там было организовано досрочное голосование – в течение восьми дней мы разработали график, чтобы люди, которые там находятся, смогли воспользоваться своим избирательным правом. Там 10 сентября с целью безопасности участки открыты не будут. Хочу отметить, что в помещениях, где располагаются УИКи, предприняты все меры безопасности: сотрудники МВД проводят инженерную разведку, сотрудники МЧС проверяют выполнение правил пожарной безопасности. И только после этого помещение может быть открыто для голосования", - сказала гостям глава избиркома.
Кроме того, Катющенко отметила, что жители Запорожской области активно участвуют в выборах, как и члены УИКов. И это при том, что последним достаточно часто поступают угрозы со стороны Украины.
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В миреЗапорожская областьСербияАргентинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Единый день голосования в России — 2023
 
 
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