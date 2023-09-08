https://ria.ru/20230908/gruziya-1894948970.html
Боррель прокомментировал возможное получение Грузией статуса кандидата в ЕС
Боррель прокомментировал возможное получение Грузией статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 08.09.2023
Боррель прокомментировал возможное получение Грузией статуса кандидата в ЕС
Грузия на настоящий момент выполнила три из 12 условий, поставленных Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в ЕС, но время на выполнение... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:40
2023-09-08T12:40
2023-09-08T12:40
тбилиси
грузия
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ираклий гарибашвили
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Грузия на настоящий момент выполнила три из 12 условий, поставленных Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в ЕС, но время на выполнение оставшихся девяти условий еще есть, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он находится в Грузии с двухдневным визитом. "Ваша задача заключается в выполнении 12 приоритетный условий, которые были выделены во мнении Еврокомиссии. На июнь вы реализовали три. Остается реализовать еще девять. Еще есть время сделать это", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. Среди главных задач Боррель назвал деполяризацию политической жизни, борьбу с олигархией, реформу избирательной и судебной систем, плюрализм в медиа и соблюдение прав человека. "Для вступления (в ЕС - ред) необходимо много работать, проявить политическую волю, четкую приверженность ценностям Европейского союза", - указал он. Накануне Боррель по прибытии в Тбилиси заявил, что Грузии предстоит еще немало работы для получения статуса страны-кандидата в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине и Молдавии. Грузия ожидает получить статус кандидата в члены Евросоюза до конца этого года.
https://ria.ru/20230907/borrel-1894847875.html
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тбилиси, грузия, жозеп боррель, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, евросоюз, брюссель
Тбилиси, Грузия, Жозеп Боррель, Ираклий Гарибашвили, Еврокомиссия, Евросоюз, Брюссель
Боррель прокомментировал возможное получение Грузией статуса кандидата в ЕС
Боррель: Грузия выполнила 3 из 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Грузия на настоящий момент выполнила три из 12 условий, поставленных Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в ЕС, но время на выполнение оставшихся девяти условий еще есть, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он находится в Грузии с двухдневным визитом.
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"Ваша задача заключается в выполнении 12 приоритетный условий, которые были выделены во мнении Еврокомиссии. На июнь вы реализовали три. Остается реализовать еще девять. Еще есть время сделать это", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили
.
Среди главных задач Боррель назвал деполяризацию политической жизни, борьбу с олигархией, реформу избирательной и судебной систем, плюрализм в медиа и соблюдение прав человека.
"Для вступления (в ЕС - ред) необходимо много работать, проявить политическую волю, четкую приверженность ценностям Европейского союза", - указал он.
Накануне Боррель по прибытии в Тбилиси
заявил, что Грузии предстоит еще немало работы для получения статуса страны-кандидата в ЕС.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине
и Молдавии
. Грузия ожидает получить статус кандидата в члены Евросоюза до конца этого года.
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