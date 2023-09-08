https://ria.ru/20230908/golosovaniya-1895096691.html

Электронные системы голосования в Москве работают штатно, сообщили в штабе

Электронные системы голосования в Москве работают штатно, сообщили в штабе - РИА Новости, 08.09.2023

Электронные системы голосования в Москве работают штатно, сообщили в штабе

Электронные системы голосования к вечеру первого дня голосования на выборах мэра Москвы работают штатно, всплесков аномалий нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:06

2023-09-08T20:06

2023-09-08T20:06

политика

москва

россия

донецкая народная республика

илья массух

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Электронные системы голосования к вечеру первого дня голосования на выборах мэра Москвы работают штатно, всплесков аномалий нет, сообщил журналистам руководитель электронного штаба Илья Массух. Он отметил, что к вечеру первого дня голосования на выборах мэра Москвы электронные системы работают штатно. "В штабе организовано видеонаблюдение, в штабе работают подсистемы "Мобильный наблюдатель", мы на связи с наблюдателями на участке… Каких-то всплесков аномалий мы не видим, все работает штатно, электронная система будет работать всю ночь, точнее 2 ночи и 2 дня", - заявил он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230908/vybory-1895012177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, россия, донецкая народная республика, илья массух, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023