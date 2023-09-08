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Электронные системы голосования в Москве работают штатно, сообщили в штабе - РИА Новости, 08.09.2023
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20:06 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/golosovaniya-1895096691.html
Электронные системы голосования в Москве работают штатно, сообщили в штабе
Электронные системы голосования в Москве работают штатно, сообщили в штабе - РИА Новости, 08.09.2023
Электронные системы голосования в Москве работают штатно, сообщили в штабе
Электронные системы голосования к вечеру первого дня голосования на выборах мэра Москвы работают штатно, всплесков аномалий нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:06
2023-09-08T20:06
политика
москва
россия
донецкая народная республика
илья массух
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Электронные системы голосования к вечеру первого дня голосования на выборах мэра Москвы работают штатно, всплесков аномалий нет, сообщил журналистам руководитель электронного штаба Илья Массух. Он отметил, что к вечеру первого дня голосования на выборах мэра Москвы электронные системы работают штатно. "В штабе организовано видеонаблюдение, в штабе работают подсистемы "Мобильный наблюдатель", мы на связи с наблюдателями на участке… Каких-то всплесков аномалий мы не видим, все работает штатно, электронная система будет работать всю ночь, точнее 2 ночи и 2 дня", - заявил он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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политика, москва, россия, донецкая народная республика, илья массух, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Илья Массух, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Электронные системы голосования в Москве работают штатно, сообщили в штабе

Штаб: электронные системы голосования на выборах мэра Москвы работают штатно

© АГН "Москва" / Сергей КиселевРабота участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Электронные системы голосования к вечеру первого дня голосования на выборах мэра Москвы работают штатно, всплесков аномалий нет, сообщил журналистам руководитель электронного штаба Илья Массух.
Он отметил, что к вечеру первого дня голосования на выборах мэра Москвы электронные системы работают штатно.
«
"В штабе организовано видеонаблюдение, в штабе работают подсистемы "Мобильный наблюдатель", мы на связи с наблюдателями на участке… Каких-то всплесков аномалий мы не видим, все работает штатно, электронная система будет работать всю ночь, точнее 2 ночи и 2 дня", - заявил он.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Выборы мэра Москвы в Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
На выборах мэра Москвы дистанционно проголосовали более миллиона человек
Вчера, 15:11
 
ПолитикаМоскваРоссияДонецкая Народная РеспубликаИлья МассухГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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