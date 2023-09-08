https://ria.ru/20230908/golosovanie-1895100529.html
В Новой Москве онлайн проголосовали более 50 тысяч человек
В Новой Москве онлайн проголосовали более 50 тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2023
В Новой Москве онлайн проголосовали более 50 тысяч человек
Более 50 тысяч избирателей уже приняли участие на онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в Новой Москве, следует из данных сервиса по наблюдению... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:44
2023-09-08T20:44
2023-09-08T20:44
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госдума рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 50 тысяч избирателей уже приняли участие на онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в Новой Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. "Выдано бюллетеней 50103, получено 47800 бюллетеней", - следует из данных сайта на 19.33. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
https://ria.ru/20230908/vybory-1895073289.html
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Политика, Новая Москва, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Донецкая Народная Республика
В Новой Москве онлайн проголосовали более 50 тысяч человек
В Новой Москве онлайн проголосовали на выборах более 50 тысяч человек