https://ria.ru/20230908/golosovanie-1894895959.html

На выборах в Москве уже 13 тысяч человек проголосовали онлайн

На выборах в Москве уже 13 тысяч человек проголосовали онлайн - РИА Новости, 08.09.2023

На выборах в Москве уже 13 тысяч человек проголосовали онлайн

За первые 30 минут дистанционного электронного голосования на выборах мэра Москвы отдано более 13 тысяч голосов, следует из данных сервиса по наблюдению за... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T09:31

2023-09-08T09:31

2023-09-08T09:38

единый день голосования в россии — 2023

москва

московская городская дума

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. За первые 30 минут дистанционного электронного голосования на выборах мэра Москвы отдано более 13 тысяч голосов, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. "Выдано бюллетеней 13603, получено бюллетеней 13500", — следует из данных сайта на 08.32 утра. "За первые 30 минут дистанционного электронного голосования на выборах мэра Москвы отдано 13 000 голосов", — отметил в своем телеграм-канале председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников. Он добавил, что в прошлом году на прошлом дистанционном электронном голосовании в Москве за первые 30 минут проголосовало 71 800 избирателей. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230907/vybory-1894720284.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, москва, московская городская дума