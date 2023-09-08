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Адвокат назвала задержание Геворкяна недоразумением - РИА Новости, 08.09.2023
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10:11 08.09.2023 (обновлено: 10:12 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/gevorkyan-1894902523.html
Адвокат назвала задержание Геворкяна недоразумением
Адвокат назвала задержание Геворкяна недоразумением - РИА Новости, 08.09.2023
Адвокат назвала задержание Геворкяна недоразумением
Адвокат Лиана Григорян, защитница задержанного накануне обозревателя агентства Sputnik Армения Ашота Геворкяна считает его задержание недоразумением, так как... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:11
2023-09-08T10:12
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ЕРЕВАН, 8 сен - РИА Новости. Адвокат Лиана Григорян, защитница задержанного накануне обозревателя агентства Sputnik Армения Ашота Геворкяна считает его задержание недоразумением, так как никакого отношения к уголовному делу он не имеет.Глава Россотрудничества Евгений Примаков в четверг заявил, что в Армении пропал пророссийский блогер Микаэл Бадалян. Sputnik Армения в свою очередь сообщило, что блогер Бадалян задержан в городе Горис вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном, они находятся в СК. Это задержание стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване Российско-армянского медиафорума, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Позднее СК Армении сообщил, что Бадалян и Геворкян задержаны в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия."Я считаю задержание недоразумением, так как найденное в машине оружие не принадлежит ни Геворкяну, ни Бадаляну", - сказала РИА Новости Григорян. По ее словам, обвинение по уголовному делу пока не предъявлено, а обозреватель Sputnik Армения никакого отношения к тому делу не имеет. Адвокат полагает, что задержание обусловлено проводимыми процессуальными действиями.
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Адвокат назвала задержание Геворкяна недоразумением

Адвокат назвала задержание обозревателя Sputnik Армения Геворкяна недоразумением

© SputnikАшот Геворкян
Ашот Геворкян - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Sputnik
Ашот Геворкян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 сен - РИА Новости. Адвокат Лиана Григорян, защитница задержанного накануне обозревателя агентства Sputnik Армения Ашота Геворкяна считает его задержание недоразумением, так как никакого отношения к уголовному делу он не имеет.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков в четверг заявил, что в Армении пропал пророссийский блогер Микаэл Бадалян. Sputnik Армения в свою очередь сообщило, что блогер Бадалян задержан в городе Горис вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном, они находятся в СК. Это задержание стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване Российско-армянского медиафорума, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Позднее СК Армении сообщил, что Бадалян и Геворкян задержаны в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия.
"Я считаю задержание недоразумением, так как найденное в машине оружие не принадлежит ни Геворкяну, ни Бадаляну", - сказала РИА Новости Григорян. По ее словам, обвинение по уголовному делу пока не предъявлено, а обозреватель Sputnik Армения никакого отношения к тому делу не имеет. Адвокат полагает, что задержание обусловлено проводимыми процессуальными действиями.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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