https://ria.ru/20230908/gevorkyan-1894902523.html

Адвокат назвала задержание Геворкяна недоразумением

Адвокат назвала задержание Геворкяна недоразумением - РИА Новости, 08.09.2023

Адвокат назвала задержание Геворкяна недоразумением

Адвокат Лиана Григорян, защитница задержанного накануне обозревателя агентства Sputnik Армения Ашота Геворкяна считает его задержание недоразумением, так как... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:11

2023-09-08T10:11

2023-09-08T10:12

sputnik армения

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ЕРЕВАН, 8 сен - РИА Новости. Адвокат Лиана Григорян, защитница задержанного накануне обозревателя агентства Sputnik Армения Ашота Геворкяна считает его задержание недоразумением, так как никакого отношения к уголовному делу он не имеет.Глава Россотрудничества Евгений Примаков в четверг заявил, что в Армении пропал пророссийский блогер Микаэл Бадалян. Sputnik Армения в свою очередь сообщило, что блогер Бадалян задержан в городе Горис вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном, они находятся в СК. Это задержание стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване Российско-армянского медиафорума, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Позднее СК Армении сообщил, что Бадалян и Геворкян задержаны в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия."Я считаю задержание недоразумением, так как найденное в машине оружие не принадлежит ни Геворкяну, ни Бадаляну", - сказала РИА Новости Григорян. По ее словам, обвинение по уголовному делу пока не предъявлено, а обозреватель Sputnik Армения никакого отношения к тому делу не имеет. Адвокат полагает, что задержание обусловлено проводимыми процессуальными действиями.

https://ria.ru/20230908/armeniya-1894890514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

sputnik армения, армения, происшествия