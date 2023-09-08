https://ria.ru/20230908/gevorkyan-1894902523.html
Адвокат назвала задержание Геворкяна недоразумением
Адвокат назвала задержание Геворкяна недоразумением - РИА Новости, 08.09.2023
Адвокат назвала задержание Геворкяна недоразумением
Адвокат Лиана Григорян, защитница задержанного накануне обозревателя агентства Sputnik Армения Ашота Геворкяна считает его задержание недоразумением, так как... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:11
2023-09-08T10:11
2023-09-08T10:12
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ЕРЕВАН, 8 сен - РИА Новости. Адвокат Лиана Григорян, защитница задержанного накануне обозревателя агентства Sputnik Армения Ашота Геворкяна считает его задержание недоразумением, так как никакого отношения к уголовному делу он не имеет.Глава Россотрудничества Евгений Примаков в четверг заявил, что в Армении пропал пророссийский блогер Микаэл Бадалян. Sputnik Армения в свою очередь сообщило, что блогер Бадалян задержан в городе Горис вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном, они находятся в СК. Это задержание стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване Российско-армянского медиафорума, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Позднее СК Армении сообщил, что Бадалян и Геворкян задержаны в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия."Я считаю задержание недоразумением, так как найденное в машине оружие не принадлежит ни Геворкяну, ни Бадаляну", - сказала РИА Новости Григорян. По ее словам, обвинение по уголовному делу пока не предъявлено, а обозреватель Sputnik Армения никакого отношения к тому делу не имеет. Адвокат полагает, что задержание обусловлено проводимыми процессуальными действиями.
https://ria.ru/20230908/armeniya-1894890514.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Адвокат назвала задержание Геворкяна недоразумением
Адвокат назвала задержание обозревателя Sputnik Армения Геворкяна недоразумением
ЕРЕВАН, 8 сен - РИА Новости. Адвокат Лиана Григорян, защитница задержанного накануне обозревателя агентства Sputnik Армения Ашота Геворкяна считает его задержание недоразумением, так как никакого отношения к уголовному делу он не имеет.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков
в четверг заявил, что в Армении пропал пророссийский блогер Микаэл Бадалян. Sputnik Армения в свою очередь сообщило, что блогер Бадалян задержан в городе Горис вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном, они находятся в СК
. Это задержание стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване
Российско-армянского медиафорума, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
. Позднее СК Армении сообщил, что Бадалян и Геворкян задержаны в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия.
"Я считаю задержание недоразумением, так как найденное в машине оружие не принадлежит ни Геворкяну, ни Бадаляну", - сказала РИА Новости Григорян. По ее словам, обвинение по уголовному делу пока не предъявлено, а обозреватель Sputnik Армения никакого отношения к тому делу не имеет. Адвокат полагает, что задержание обусловлено проводимыми процессуальными действиями.
В МИД прокомментировали задержание обозревателя Sputnik Армения