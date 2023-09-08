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В "Единой России" напомнили о способах голосования на выборах мэра столицы - РИА Новости, 08.09.2023
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15:05 08.09.2023 (обновлено: 15:35 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/edinaya-1895010913.html
В "Единой России" напомнили о способах голосования на выборах мэра столицы
В "Единой России" напомнили о способах голосования на выборах мэра столицы - РИА Новости, 08.09.2023
В "Единой России" напомнили о способах голосования на выборах мэра столицы
В ЕР напомнили жителям Москвы о разных способах голосования на выборах мэра столицы. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:05
2023-09-08T15:35
политика
россия
москва
донецкая народная республика
единая россия
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ЕР напомнили жителям Москвы о разных способах голосования на выборах мэра столицы. "Как проголосовать на выборах мэра Москвы.1. Дистанционно – это удобный способ для тех, у кого есть смартфон/компьютер и полная учётная запись на сайте mos.ru. 2. Очно - избирательные участки работают с 08.00 до 20.00 три дня", - сказано в телеграм-канале московского отделения партии "Единая Россия". Отмечается, что существует и третий способ - при помощи терминала электронного голосования (ТЭГ) – подойдет тем, кто в день голосования пришел на участок, но хочет сделать свой выбор электронно. "Москвичи с ОВЗ и инвалидностью также смогут проголосовать дистанционно. Система онлайн-голосования адаптирована под скринридеры - программы, которые прочитывают элементы интерфейса с помощью синтезатора речи", - говорится в сообщении. Помимо этого, существует еще один способ проголосовать - при помощи переносных терминалов электронного голосования (ПТЭГ) для голосования из дома. Он подойдет для москвичей, которые из-за особенностей здоровья не могут подойти на участок и не имеют возможности голосовать онлайн. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
https://ria.ru/20230908/vybory-1895001529.html
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политика, россия, москва, донецкая народная республика, единая россия, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
В "Единой России" напомнили о способах голосования на выборах мэра столицы

В ЕР напомнили жителям Москвы о разных способах голосования на выборах мэра

© АГН "Москва" / Сергей КиселевРабота участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ЕР напомнили жителям Москвы о разных способах голосования на выборах мэра столицы.
"Как проголосовать на выборах мэра Москвы.1. Дистанционно – это удобный способ для тех, у кого есть смартфон/компьютер и полная учётная запись на сайте mos.ru. 2. Очно - избирательные участки работают с 08.00 до 20.00 три дня", - сказано в телеграм-канале московского отделения партии "Единая Россия".
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Голосование на выборах в Москве проходит в штатном режиме, сообщили в штабе
14:46
Отмечается, что существует и третий способ - при помощи терминала электронного голосования (ТЭГ) – подойдет тем, кто в день голосования пришел на участок, но хочет сделать свой выбор электронно.
"Москвичи с ОВЗ и инвалидностью также смогут проголосовать дистанционно. Система онлайн-голосования адаптирована под скринридеры - программы, которые прочитывают элементы интерфейса с помощью синтезатора речи", - говорится в сообщении.
Помимо этого, существует еще один способ проголосовать - при помощи переносных терминалов электронного голосования (ПТЭГ) для голосования из дома. Он подойдет для москвичей, которые из-за особенностей здоровья не могут подойти на участок и не имеют возможности голосовать онлайн.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
14:37
 
ПолитикаРоссияМоскваДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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