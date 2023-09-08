https://ria.ru/20230908/donbass-1894902332.html

Инок Киприан заявил, что в Донбассе идет битва за память

Инок Киприан заявил, что в Донбассе идет битва за память - РИА Новости, 08.09.2023

Инок Киприан заявил, что в Донбассе идет битва за память

Герой СССР инок Киприан (Валерий Бурков) в день Освобождения Донбасса рассказал РИА Новости, что сейчас идет битва за память, за наших дедов и прадедов. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:08

2023-09-08T10:08

2023-09-08T14:37

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Герой СССР инок Киприан (Валерий Бурков) в день Освобождения Донбасса рассказал РИА Новости, что сейчас идет битва за память, за наших дедов и прадедов. Мемориал на кургане Саур-Могила открыли в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков. В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. Его начали восстанавливать в 2022 году по инициативе президента РФ Владимира Путина, в сентябре на вершине мемориала впервые с 2014 года зажгли Вечный огонь. "80 лет назад здесь была война и освобожден был Донбасс, но в 14 году (2014 г) опять на этой высоте было сражение, и это не просто уже была битва за высоту, а это была битва за память, за наших дедов, прадедов, которые здесь воевали, отстояли нашу родину. Сегодня мы вспоминаем все эти события. Разное в душе происходит, очень печально, что русские воюют с русскими, что одни русские стали как фашисты, ненавидят русское все и русских, хотя сами по сути русские", - сказал корреспондентам РИА Новости инок Киприан на праздновании дня Освобождения Донбасса на мемориальном комплексе Саур Могила. "И, конечно же, хочется, чтобы война побыстрее закончилась. И конечно, закончиться она должна нашей победой. И брань эта не только между людьми и брань эта духовная. Это за наши ценности традиционные, российские, они наши христианские, это за наше будущее, за наших детей, чтобы они росли в любви, а не в ненависти, как сейчас воспитывают детей в Украине", - добавил инок Киприан. Инок Киприан, Валерий Анатольевич Бурков потомственный офицер, его отец Анатолий Бурков полковник, заместитель начальника управления ВВС 40-й армии погиб в 1982 году в Афганистане. Сам Валерий Бурков с января 1984 года участвовал в боевых действиях в Афганистане, был в качестве передовым авианаводчиком, неоднократно принимал участие в операциях подразделений 70-й отдельной мотострелковой бригады. В апреле 1984 года был тяжело ранен, вследствие чего потерял обе ноги. Научился ходить на протезах без посторонней помощи и без трости, но в итоге вернулся в строй. В 1991 году Буркову было присвоено звание героя Советского Союза.

https://ria.ru/20230508/donbass-1870536034.html

https://ria.ru/20230831/osvobozhdenie-1891753352.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр