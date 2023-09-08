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Путин сравнил подвиг советских солдат с деятельностью ополченцев Донбасса - РИА Новости, 08.09.2023
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09:13 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/donbass-1894893658.html
Путин сравнил подвиг советских солдат с деятельностью ополченцев Донбасса
Путин сравнил подвиг советских солдат с деятельностью ополченцев Донбасса - РИА Новости, 08.09.2023
Путин сравнил подвиг советских солдат с деятельностью ополченцев Донбасса
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что подвиг советских солдат в Великую Отечественную войну вел ополченцев Донбасса девять лет назад, умножал их... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:13
2023-09-08T09:13
владимир путин
донбасс
общество
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что подвиг советских солдат в Великую Отечественную войну вел ополченцев Донбасса девять лет назад, умножал их отвагу и стойкость, чтобы отстоять свою землю, культуру, язык. Глава государства поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Путин в видеопоздравлении напомнил о подвиге, который совершили советские солдаты, пройдя героический и жертвенный путь в борьбе с немецкими оккупантами. "Уверен, что девять лет назад на этих священных для нас рубежах пример солдат Великой Отечественной вел их потомков - ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал внукам и правнукам победителей сил, чтобы отстоять свою землю, свою культуру, язык, наследие", - сказал Путин.
донбасс
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Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков
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владимир путин, донбасс, общество, россия, видео
Владимир Путин, Донбасс, Общество, Россия
Путин сравнил подвиг советских солдат с деятельностью ополченцев Донбасса
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что подвиг советских солдат в Великую Отечественную войну вел ополченцев Донбасса девять лет назад, умножал их отвагу и стойкость, чтобы отстоять свою землю, культуру, язык.
2023-09-08T09:13
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Путин сравнил подвиг советских солдат с деятельностью ополченцев Донбасса

Путин: уверен, что 9 лет назад подвиг советских солдат вел ополченцев Донбасса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что подвиг советских солдат в Великую Отечественную войну вел ополченцев Донбасса девять лет назад, умножал их отвагу и стойкость, чтобы отстоять свою землю, культуру, язык.
Глава государства поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Путин в видеопоздравлении напомнил о подвиге, который совершили советские солдаты, пройдя героический и жертвенный путь в борьбе с немецкими оккупантами.
"Уверен, что девять лет назад на этих священных для нас рубежах пример солдат Великой Отечественной вел их потомков - ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал внукам и правнукам победителей сил, чтобы отстоять свою землю, свою культуру, язык, наследие", - сказал Путин.
 
Владимир ПутинДонбассОбществоРоссия
 
 
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