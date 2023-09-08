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Путин сравнил подвиг советских солдат с деятельностью ополченцев Донбасса

Путин сравнил подвиг советских солдат с деятельностью ополченцев Донбасса - РИА Новости, 08.09.2023

Путин сравнил подвиг советских солдат с деятельностью ополченцев Донбасса

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что подвиг советских солдат в Великую Отечественную войну вел ополченцев Донбасса девять лет назад, умножал их... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T09:13

2023-09-08T09:13

2023-09-08T09:13

владимир путин

донбасс

общество

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что подвиг советских солдат в Великую Отечественную войну вел ополченцев Донбасса девять лет назад, умножал их отвагу и стойкость, чтобы отстоять свою землю, культуру, язык. Глава государства поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Путин в видеопоздравлении напомнил о подвиге, который совершили советские солдаты, пройдя героический и жертвенный путь в борьбе с немецкими оккупантами. "Уверен, что девять лет назад на этих священных для нас рубежах пример солдат Великой Отечественной вел их потомков - ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал внукам и правнукам победителей сил, чтобы отстоять свою землю, свою культуру, язык, наследие", - сказал Путин.

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков Поздравление Путина 2023-09-08T09:13 true PT3M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, донбасс, общество, россия, видео