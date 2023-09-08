https://ria.ru/20230908/den-1895096380.html

В мэрии Москвы рассказали о количестве правоохранителей на День города

В мэрии Москвы рассказали о количестве правоохранителей на День города - РИА Новости, 08.09.2023

В мэрии Москвы рассказали о количестве правоохранителей на День города

Около 10 тысяч правоохранителей будут охранять покой москвичей во время празднования Дня города, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:05

2023-09-08T20:05

2023-09-08T20:05

общество

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888020384_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_92e042605b033cad2f5ac6ce31147155.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Около 10 тысяч правоохранителей будут охранять покой москвичей во время празднования Дня города, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. День города Москвы - ежегодный общегородской праздник в столице. Отмечается в первую или во вторую субботу сентября. Празднование Дня города в Москве в этом году пройдет в выходные 9 и 10 сентября. "На мероприятиях Дня города будут дежурить 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов... До начала праздника сотрудники полиции проведут комплексное обследование мест, где пройдут мероприятия. К этой работе подключат специалистов-кинологов со служебными собаками", - говорится в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в День города в столичных парках можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах. На портале мэра и правительства Москвы отмечалось, что москвичи и гости столицы смогут покататься на 258 аттракционах в 21 парке, подведомственном столичному департаменту культуры.

https://ria.ru/20230908/gossluzhby-1894895053.html

https://ria.ru/20230906/prazdnik-1894600945.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин