https://ria.ru/20230908/den-1895096380.html
В мэрии Москвы рассказали о количестве правоохранителей на День города
В мэрии Москвы рассказали о количестве правоохранителей на День города - РИА Новости, 08.09.2023
В мэрии Москвы рассказали о количестве правоохранителей на День города
Около 10 тысяч правоохранителей будут охранять покой москвичей во время празднования Дня города, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:05
2023-09-08T20:05
2023-09-08T20:05
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Около 10 тысяч правоохранителей будут охранять покой москвичей во время празднования Дня города, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. День города Москвы - ежегодный общегородской праздник в столице. Отмечается в первую или во вторую субботу сентября. Празднование Дня города в Москве в этом году пройдет в выходные 9 и 10 сентября. "На мероприятиях Дня города будут дежурить 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов... До начала праздника сотрудники полиции проведут комплексное обследование мест, где пройдут мероприятия. К этой работе подключат специалистов-кинологов со служебными собаками", - говорится в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в День города в столичных парках можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах. На портале мэра и правительства Москвы отмечалось, что москвичи и гости столицы смогут покататься на 258 аттракционах в 21 парке, подведомственном столичному департаменту культуры.
https://ria.ru/20230908/gossluzhby-1894895053.html
https://ria.ru/20230906/prazdnik-1894600945.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
В мэрии Москвы рассказали о количестве правоохранителей на День города
В Москве на День города будут задействованы около 10 тысяч правоохранителей