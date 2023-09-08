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В мэрии Москвы рассказали о количестве правоохранителей на День города - РИА Новости, 08.09.2023
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20:05 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/den-1895096380.html
В мэрии Москвы рассказали о количестве правоохранителей на День города
В мэрии Москвы рассказали о количестве правоохранителей на День города - РИА Новости, 08.09.2023
В мэрии Москвы рассказали о количестве правоохранителей на День города
Около 10 тысяч правоохранителей будут охранять покой москвичей во время празднования Дня города, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:05
2023-09-08T20:05
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Около 10 тысяч правоохранителей будут охранять покой москвичей во время празднования Дня города, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. День города Москвы - ежегодный общегородской праздник в столице. Отмечается в первую или во вторую субботу сентября. Празднование Дня города в Москве в этом году пройдет в выходные 9 и 10 сентября. "На мероприятиях Дня города будут дежурить 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов... До начала праздника сотрудники полиции проведут комплексное обследование мест, где пройдут мероприятия. К этой работе подключат специалистов-кинологов со служебными собаками", - говорится в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в День города в столичных парках можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах. На портале мэра и правительства Москвы отмечалось, что москвичи и гости столицы смогут покататься на 258 аттракционах в 21 парке, подведомственном столичному департаменту культуры.
https://ria.ru/20230908/gossluzhby-1894895053.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
В мэрии Москвы рассказали о количестве правоохранителей на День города

В Москве на День города будут задействованы около 10 тысяч правоохранителей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники ОМОНа на улице Москвы
Сотрудники ОМОНа на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники ОМОНа на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Около 10 тысяч правоохранителей будут охранять покой москвичей во время празднования Дня города, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
День города Москвы - ежегодный общегородской праздник в столице. Отмечается в первую или во вторую субботу сентября. Празднование Дня города в Москве в этом году пройдет в выходные 9 и 10 сентября.
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"На мероприятиях Дня города будут дежурить 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов... До начала праздника сотрудники полиции проведут комплексное обследование мест, где пройдут мероприятия. К этой работе подключат специалистов-кинологов со служебными собаками", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в День города в столичных парках можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах. На портале мэра и правительства Москвы отмечалось, что москвичи и гости столицы смогут покататься на 258 аттракционах в 21 парке, подведомственном столичному департаменту культуры.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
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