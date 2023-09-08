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Мишустин оценил рост нефтегазовых доходов бюджета России

Мишустин оценил рост нефтегазовых доходов бюджета России - РИА Новости, 08.09.2023

Мишустин оценил рост нефтегазовых доходов бюджета России

Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за август составили 1,82 триллиона рублей, что на 56,5% выше уровня прошлого года, при этом нефтегазовые доходы с сентября... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:04

2023-09-08T14:04

2023-09-08T14:04

экономика

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 8 сен РИА Новости. Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за август составили 1,82 триллиона рублей, что на 56,5% выше уровня прошлого года, при этом нефтегазовые доходы с сентября существенно опережают прошлогодние значения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках совещания о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. По его словам, бюджет в августе был исполнен с профицитом в 230 миллиардов рублей. "Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили 1 триллион 820 миллиардов рублей. Это на 56,5% больше уровня прошлого года", - сказал глава правительства. Такие показатели стали следствием активного развития экономики, пояснил он. "Если же говорить о нефтегазовых поступлениях, то, несмотря на внешнее давление, они восстановились и, по данным Минфина, с сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения", - отметил Мишустин. "Что касается расходов - после периода авансирования в начале года они вернулись к традиционным показателям и по итогам августа составили около 2 триллионов 240 миллиардов рублей", - добавил он.

https://ria.ru/20220706/dokhody-1800805171.html

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экономика, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии)