https://ria.ru/20230907/zaklyuchennye-1894748257.html
Глава Мордовии рассказал Путину об опыте трудоустройства бывших заключенных
Глава Мордовии рассказал Путину об опыте трудоустройства бывших заключенных - РИА Новости, 07.09.2023
Глава Мордовии рассказал Путину об опыте трудоустройства бывших заключенных
Власти Мордовии выработали модель подбора работы для освобождающихся после заключения в учреждениях ФСИН, теперь трудоустраиваются после выхода на свободу до... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:12
2023-09-07T14:12
2023-09-07T14:12
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
артем здунов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
республика мордовия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Власти Мордовии выработали модель подбора работы для освобождающихся после заключения в учреждениях ФСИН, теперь трудоустраиваются после выхода на свободу до 42% человек, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Артем Здунов. Во время встречи с президентом глава Мордовии напомнил, что в республике самая большая в стране концентрация учреждений ФСИН. "И трудоустройство после освобождения – тоже самое большое по сравнению с другими регионами", - отметил Путин. "Да, мы показываем опыт и стараемся сейчас с ФСИНом этот опыт распространить. Кстати, Агентство стратегических инициатив тоже помогает нам. Просто загодя, минимум за девять месяцев, работодатель изучает специалистов, которых будет потом приглашать, экзаменует их сам и уже на экзамене предлагает работать. Человек выходит уже изученный, уже нет такого стресса, и спокойно продолжает жизнь", - сказал Здунов. Он отметил, что для женщин вопрос трудоустройства также важен. "Мы считаем, что получается. С трех до 42% увеличили трудоустройство", - уточнил глава Мордовии.
https://ria.ru/20230303/zaklyuchennye-1855513738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, артем здунов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика мордовия
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Артем Здунов, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Республика Мордовия
Глава Мордовии рассказал Путину об опыте трудоустройства бывших заключенных
Здунов: до 42 процентов бывших заключенных трудоустраиваются после освобождения
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Власти Мордовии выработали модель подбора работы для освобождающихся после заключения в учреждениях ФСИН, теперь трудоустраиваются после выхода на свободу до 42% человек, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Артем Здунов.
Во время встречи с президентом глава Мордовии напомнил, что в республике самая большая в стране концентрация учреждений ФСИН. "И трудоустройство после освобождения – тоже самое большое по сравнению с другими регионами", - отметил Путин.
"Да, мы показываем опыт и стараемся сейчас с ФСИНом этот опыт распространить. Кстати, Агентство стратегических инициатив тоже помогает нам. Просто загодя, минимум за девять месяцев, работодатель изучает специалистов, которых будет потом приглашать, экзаменует их сам и уже на экзамене предлагает работать. Человек выходит уже изученный, уже нет такого стресса, и спокойно продолжает жизнь", - сказал Здунов. Он отметил, что для женщин вопрос трудоустройства также важен.
"Мы считаем, что получается. С трех до 42% увеличили трудоустройство", - уточнил глава Мордовии.
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