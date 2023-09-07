https://ria.ru/20230907/zaklyuchennye-1894748257.html

Глава Мордовии рассказал Путину об опыте трудоустройства бывших заключенных

Глава Мордовии рассказал Путину об опыте трудоустройства бывших заключенных - РИА Новости, 07.09.2023

Глава Мордовии рассказал Путину об опыте трудоустройства бывших заключенных

Власти Мордовии выработали модель подбора работы для освобождающихся после заключения в учреждениях ФСИН, теперь трудоустраиваются после выхода на свободу до... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:12

2023-09-07T14:12

2023-09-07T14:12

общество

здоровье - общество

россия

владимир путин

артем здунов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

республика мордовия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Власти Мордовии выработали модель подбора работы для освобождающихся после заключения в учреждениях ФСИН, теперь трудоустраиваются после выхода на свободу до 42% человек, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Артем Здунов. Во время встречи с президентом глава Мордовии напомнил, что в республике самая большая в стране концентрация учреждений ФСИН. "И трудоустройство после освобождения – тоже самое большое по сравнению с другими регионами", - отметил Путин. "Да, мы показываем опыт и стараемся сейчас с ФСИНом этот опыт распространить. Кстати, Агентство стратегических инициатив тоже помогает нам. Просто загодя, минимум за девять месяцев, работодатель изучает специалистов, которых будет потом приглашать, экзаменует их сам и уже на экзамене предлагает работать. Человек выходит уже изученный, уже нет такого стресса, и спокойно продолжает жизнь", - сказал Здунов. Он отметил, что для женщин вопрос трудоустройства также важен. "Мы считаем, что получается. С трех до 42% увеличили трудоустройство", - уточнил глава Мордовии.

https://ria.ru/20230303/zaklyuchennye-1855513738.html

россия

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, артем здунов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика мордовия