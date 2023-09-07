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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:25

2023-09-07T18:25

2023-09-07T18:25

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели" в своем телеграм-канале."Днепропетровская область, сообщается о взрывах", - говорится в сообщении издания.Официальной информации о взрывах не поступало. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина