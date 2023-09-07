https://ria.ru/20230907/vzryvy-1894825766.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:25
2023-09-07T18:25
2023-09-07T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847082999_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb2e94810832357acfde733c34f92374.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели" в своем телеграм-канале."Днепропетровская область, сообщается о взрывах", - говорится в сообщении издания.Официальной информации о взрывах не поступало. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847082999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47889341c47126ab2d0a288c1ff8bcef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
"Зеркало недели": в Днепропетровской области на Украине прогремели взрывы