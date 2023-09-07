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Гладков рассказал об установке 26 вышек связи в белгородских селах
Гладков рассказал об установке 26 вышек связи в белгородских селах - РИА Новости, 07.09.2023
Гладков рассказал об установке 26 вышек связи в белгородских селах
Двадцать шесть вышек сотовой связи установлено в населенных пунктах Белгородской области, где проживает от 100 до 200 человек, качество связи улучшилось для... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:39
2023-09-07T12:39
2023-09-07T12:39
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 7 сен – РИА Новости. Двадцать шесть вышек сотовой связи установлено в населенных пунктах Белгородской области, где проживает от 100 до 200 человек, качество связи улучшилось для более чем 5 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Продолжаем выполнять то, что запланировали сделать в этом году. Установили 26 вышек сотовой связи в населенных пунктах от 100 до 200 человек. Более 5 тысяч человек уже почувствовали улучшение качества связи. Мне кажется, что это хорошо", - написал Гладков и поблагодарил министерство цифрового развития РФ и лично министра Максута Шадаева. Оператор связи ПАО "МТС" завершил строительство 26 базовых станций сотовой связи в рамках договорённостей губернатора области Вячеслава Гладкова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Как отметили в пресс-службе правительства региона, установка вышек позволит обеспечить сотовой связью и доступом к интернету 28 малых населённых пунктов с общей численностью почти пять тысяч человек. Новые базовые станции появились в малых населённых пунктах 11 районов и городских округов области. "Дополнительно, в том числе и другими операторами, до конца года планируется построить ещё 21 базовую станцию", - отметили в пресс-службе правительства области. В прошлом году Белгородской области выделили дополнительную квоту на строительство базовых станций сотовой связи. Помимо этого, в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" нацпрограммы "Цифровая экономика" также в этом году в регионе будут введены в эксплуатацию 39 базовых станций. Населённые пункты, где установят эти вышки, выбрали жители области в ходе народного голосования на портале госуслуг.
https://ria.ru/20230904/semi-1894091190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область
БЕЛГОРОД, 7 сен – РИА Новости.
Двадцать шесть вышек сотовой связи установлено в населенных пунктах Белгородской области, где проживает от 100 до 200 человек, качество связи улучшилось для более чем 5 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
"Продолжаем выполнять то, что запланировали сделать в этом году. Установили 26 вышек сотовой связи в населенных пунктах от 100 до 200 человек. Более 5 тысяч человек уже почувствовали улучшение качества связи. Мне кажется, что это хорошо", - написал Гладков и поблагодарил министерство цифрового развития РФ
и лично министра Максута Шадаева
.
Оператор связи ПАО "МТС
" завершил строительство 26 базовых станций сотовой связи в рамках договорённостей губернатора области Вячеслава Гладкова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, установка вышек позволит обеспечить сотовой связью и доступом к интернету 28 малых населённых пунктов с общей численностью почти пять тысяч человек.
Гладков рассказал о поддержке белгородских многодетных семей в их праздник
Новые базовые станции появились в малых населённых пунктах 11 районов и городских округов области. "Дополнительно, в том числе и другими операторами, до конца года планируется построить ещё 21 базовую станцию", - отметили в пресс-службе правительства области.
В прошлом году Белгородской области выделили дополнительную квоту на строительство базовых станций сотовой связи. Помимо этого, в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" нацпрограммы "Цифровая экономика" также в этом году в регионе будут введены в эксплуатацию 39 базовых станций. Населённые пункты, где установят эти вышки, выбрали жители области в ходе народного голосования на портале госуслуг.