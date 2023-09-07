https://ria.ru/20230907/vyshki-1894723077.html

Гладков рассказал об установке 26 вышек связи в белгородских селах

Гладков рассказал об установке 26 вышек связи в белгородских селах - РИА Новости, 07.09.2023

Гладков рассказал об установке 26 вышек связи в белгородских селах

Двадцать шесть вышек сотовой связи установлено в населенных пунктах Белгородской области, где проживает от 100 до 200 человек, качество связи улучшилось для... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:39

2023-09-07T12:39

2023-09-07T12:39

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_0:17:2000:1142_1920x0_80_0_0_615427248a235321feb0e39fb031e84e.jpg

БЕЛГОРОД, 7 сен – РИА Новости. Двадцать шесть вышек сотовой связи установлено в населенных пунктах Белгородской области, где проживает от 100 до 200 человек, качество связи улучшилось для более чем 5 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Продолжаем выполнять то, что запланировали сделать в этом году. Установили 26 вышек сотовой связи в населенных пунктах от 100 до 200 человек. Более 5 тысяч человек уже почувствовали улучшение качества связи. Мне кажется, что это хорошо", - написал Гладков и поблагодарил министерство цифрового развития РФ и лично министра Максута Шадаева. Оператор связи ПАО "МТС" завершил строительство 26 базовых станций сотовой связи в рамках договорённостей губернатора области Вячеслава Гладкова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Как отметили в пресс-службе правительства региона, установка вышек позволит обеспечить сотовой связью и доступом к интернету 28 малых населённых пунктов с общей численностью почти пять тысяч человек. Новые базовые станции появились в малых населённых пунктах 11 районов и городских округов области. "Дополнительно, в том числе и другими операторами, до конца года планируется построить ещё 21 базовую станцию", - отметили в пресс-службе правительства области. В прошлом году Белгородской области выделили дополнительную квоту на строительство базовых станций сотовой связи. Помимо этого, в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" нацпрограммы "Цифровая экономика" также в этом году в регионе будут введены в эксплуатацию 39 базовых станций. Населённые пункты, где установят эти вышки, выбрали жители области в ходе народного голосования на портале госуслуг.

https://ria.ru/20230904/semi-1894091190.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав гладков, белгородская область