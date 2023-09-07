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Евростат ухудшил оценку роста ВВП еврозоны во II квартале
Евростат ухудшил оценку роста ВВП еврозоны во II квартале - РИА Новости, 07.09.2023
Евростат ухудшил оценку роста ВВП еврозоны во II квартале
ВВП еврозоны, по третей, окончательной оценке, во втором квартале 2023 года вырос в годовом выражении на 0,5%, а в квартальном - на 0,1%, сообщило европейское... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:11
2023-09-07T12:11
2023-09-07T14:08
евростат
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ВВП еврозоны, по третей, окончательной оценке, во втором квартале 2023 года вырос в годовом выражении на 0,5%, а в квартальном - на 0,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.Предварительная и промежуточная оценки предполагали рост показателей на 0,6% и 0,3% соответственно.За первый квартал рост ВВП еврозоны составил в годовом выражении 1,1%, в квартальном выражении - 0,1%.В свою очередь совокупный ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по третьей оценке, вырос на 0,4% в годовом выражении, а в квартальном - продемонстрировал нулевую динамику. Кварталом ранее годовой показатель вырос на 1,1%, а квартальный - на 0,2%.В квартальном выражении наиболее заметный рост наблюдался в Литве (+2,9%), Словении (+1,4%) и Греции (+1,3%), а самое сильное снижение было зафиксировано в Польше (-2,2%), Швеции (-0,8%) и Австрии (-0,7%).
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евростат, экономика, литва, словения, греция
Евростат, Экономика, Литва, Словения, Греция
Евростат ухудшил оценку роста ВВП еврозоны во II квартале
Евростат ухудшил оценку роста ВВП еврозоны во II квартале до 0,5%
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ВВП еврозоны, по третей, окончательной оценке, во втором квартале 2023 года вырос в годовом выражении на 0,5%, а в квартальном - на 0,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Предварительная и промежуточная оценки предполагали рост показателей на 0,6% и 0,3% соответственно.
За первый квартал рост ВВП еврозоны составил в годовом выражении 1,1%, в квартальном выражении - 0,1%.
В свою очередь совокупный ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по третьей оценке, вырос на 0,4% в годовом выражении, а в квартальном - продемонстрировал нулевую динамику. Кварталом ранее годовой показатель вырос на 1,1%, а квартальный - на 0,2%.
В квартальном выражении наиболее заметный рост наблюдался в Литве
(+2,9%), Словении
(+1,4%) и Греции
(+1,3%), а самое сильное снижение было зафиксировано в Польше
(-2,2%), Швеции
(-0,8%) и Австрии
(-0,7%).
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