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В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ избирательного участка - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:46 07.09.2023 (обновлено: 20:51 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/vsu-1894849989.html
В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ избирательного участка
В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ избирательного участка - РИА Новости, 07.09.2023
В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ избирательного участка
Украинские войска обстреляли избирательный участок в селе Новая Збурьевка в Херсонской области, сообщила на брифинге председатель избиркома региона Марина... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:46
2023-09-07T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли избирательный участок в селе Новая Збурьевка в Херсонской области, сообщила на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова. "Были зафиксированы провокации с украинской стороны. Одной из таких провокаций стал артиллерийский обстрел в непосредственной близости с работой участковой комиссии в Голопристанском районе в поселке Новая Збурьевка", - сказала Захарова. По ее словам, благодаря слаженной работе правоохранительных органов участковая комиссия вовремя переместилась в другое место и голосование было продолжено. "Украина целенаправленно нанесла удар по участковой комиссии и мирным гражданам - нашим избирателям, которые пришли изъявить свою волю", - заявила Захарова.
https://ria.ru/20230907/obstrel-1894845894.html
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в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ избирательного участка

Власти Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ избирательного участка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли избирательный участок в селе Новая Збурьевка в Херсонской области, сообщила на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова.
"Были зафиксированы провокации с украинской стороны. Одной из таких провокаций стал артиллерийский обстрел в непосредственной близости с работой участковой комиссии в Голопристанском районе в поселке Новая Збурьевка", - сказала Захарова.
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По ее словам, благодаря слаженной работе правоохранительных органов участковая комиссия вовремя переместилась в другое место и голосование было продолжено.
"Украина целенаправленно нанесла удар по участковой комиссии и мирным гражданам - нашим избирателям, которые пришли изъявить свою волю", - заявила Захарова.
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