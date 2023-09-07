https://ria.ru/20230907/vsu-1894849989.html

В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ избирательного участка

В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ избирательного участка - РИА Новости, 07.09.2023

В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ избирательного участка

Украинские войска обстреляли избирательный участок в селе Новая Збурьевка в Херсонской области, сообщила на брифинге председатель избиркома региона Марина... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T20:46

2023-09-07T20:46

2023-09-07T20:51

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли избирательный участок в селе Новая Збурьевка в Херсонской области, сообщила на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова. "Были зафиксированы провокации с украинской стороны. Одной из таких провокаций стал артиллерийский обстрел в непосредственной близости с работой участковой комиссии в Голопристанском районе в поселке Новая Збурьевка", - сказала Захарова. По ее словам, благодаря слаженной работе правоохранительных органов участковая комиссия вовремя переместилась в другое место и голосование было продолжено. "Украина целенаправленно нанесла удар по участковой комиссии и мирным гражданам - нашим избирателям, которые пришли изъявить свою волю", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20230907/obstrel-1894845894.html

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в мире, херсонская область