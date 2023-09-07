https://ria.ru/20230907/vsu-1894764929.html

Зеленский поручил Умерову изменить отношение к украинским военным

Зеленский поручил Умерову изменить отношение к украинским военным - РИА Новости, 07.09.2023

Зеленский поручил Умерову изменить отношение к украинским военным

Владимир Зеленский после трех месяцев безуспешного украинского контрнаступления, отметившегося "мясными" штурмами, поручил новому министру обороны Рустему... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:04

2023-09-07T15:04

2023-09-07T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

рустем умеров

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский после трех месяцев безуспешного украинского контрнаступления, отметившегося "мясными" штурмами, поручил новому министру обороны Рустему Умерову разработать "новую философию отношения" к украинским военным, утверждая, что люди не являются "расходным материалом". Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил ранее в четверг, что Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск, чтобы избежать выплат, приписывает их к числу пропавших без вести, к концу года число потерь превзойдет 500 тысяч человек. В среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы минобороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. В четверг Зеленский представил Умерова руководству минобороны Украины и генштаба ВСУ. "Сегодня день официального представления нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Времени на лишние слова нет. (Скажу о - ред.) задачах, которые стоят перед ним сейчас. Первое, это министерство, которое отвечает за координацию всего сектора обороны. Его влияние должно быть очевидным. Второе, украинский (солдат - ред.) – это ключевой приоритет сил обороны. Если для блага и прочности (военного - ред.) нужны изменения в деятельности сил обороны, значит, такие изменения должны быть мгновенными", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он призвал Умерова сократить количество бюрократических процедур, уделить внимание вопросам тренировок военных, медицинского обеспечения и коммуникации с родными военнослужащих. "Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть упразднена, должна быть быстро отменена. Каждое дело, которое может уберечь жизнь и здоровье наших воинов, должно быть найдено, поставлено украинским войскам. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал. Их время и силы – это ценность государства", - заявил он. В свою очередь Умеров заявил, что его ведомство должно стать главным институтом для координации сил обороны, а вся его деятельность должна быть направлена на усиление украинских военных и обеспечение их всем необходимым. По словам нового главы минобороны, в направлении международного сотрудничества следует создавать новые партнерства, расширять географию союзников, формировать новые региональные и тематические альянсы. Еще одним своим приоритетом новый министр обороны назвал "нулевую толерантность к коррупции", а также согласование с международными стандартами НАТО всех процедур закупок. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.

https://ria.ru/20230907/poteri-1894679111.html

https://ria.ru/20230907/voyska-1894655909.html

https://ria.ru/20230906/blinken-1894583318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, рустем умеров, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр