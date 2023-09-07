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Песков отказался комментировать слухи об угоне вертолета на Украину - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/vertolet-1894729957.html
Песков отказался комментировать слухи об угоне вертолета на Украину
Песков отказался комментировать слухи об угоне вертолета на Украину - РИА Новости, 07.09.2023
Песков отказался комментировать слухи об угоне вертолета на Украину
Не зная деталей, нет смысла давать комментарий по поводу ситуации с якобы "угнанным" на Украину российским вертолетом, этот вопрос касается министерства... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:04
2023-09-07T13:04
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
дмитрий песков
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Не зная деталей, нет смысла давать комментарий по поводу ситуации с якобы "угнанным" на Украину российским вертолетом, этот вопрос касается министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с "угонщиком" было 2 человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало. "Это прерогатива министерства обороны, потому что, не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно", - ответил Песков на вопрос журналистов.
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украина
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безопасность, украина, россия, дмитрий песков, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков отказался комментировать слухи об угоне вертолета на Украину

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о якобы угоне вертолета на Украину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Не зная деталей, нет смысла давать комментарий по поводу ситуации с якобы "угнанным" на Украину российским вертолетом, этот вопрос касается министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с "угонщиком" было 2 человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
"Это прерогатива министерства обороны, потому что, не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно", - ответил Песков на вопрос журналистов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияДмитрий ПесковМи-8 АМТШВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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