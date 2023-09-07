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Песков отказался комментировать слухи об угоне вертолета на Украину

Песков отказался комментировать слухи об угоне вертолета на Украину - РИА Новости, 07.09.2023

Песков отказался комментировать слухи об угоне вертолета на Украину

Не зная деталей, нет смысла давать комментарий по поводу ситуации с якобы "угнанным" на Украину российским вертолетом, этот вопрос касается министерства... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:04

2023-09-07T13:04

2023-09-07T13:04

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

дмитрий песков

ми-8 амтш

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Не зная деталей, нет смысла давать комментарий по поводу ситуации с якобы "угнанным" на Украину российским вертолетом, этот вопрос касается министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с "угонщиком" было 2 человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало. "Это прерогатива министерства обороны, потому что, не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно", - ответил Песков на вопрос журналистов.

https://ria.ru/20230828/delo-1892791330.html

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Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, дмитрий песков, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр