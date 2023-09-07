https://ria.ru/20230907/ukraina-1894718178.html

Жителя Татарстана задержали за попытку вступить в ВСУ

Жителя Татарстана задержали за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023

Жителя Татарстана задержали за попытку вступить в ВСУ

Жителя Татарстана, желавшего выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, задержали в Белгородском районе, сообщили в... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:18

2023-09-07T12:18

2023-09-07T12:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика татарстан (татарстан)

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785671363_1:0:1400:787_1920x0_80_0_0_b77754023095ba9648940037da0be5f9.jpg

БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Жителя Татарстана, желавшего выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, задержали в Белгородском районе, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области. "Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из УМВД пресечена преступная деятельность гражданина России, пытавшегося выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель г. Альметьевск (Татарстан), 1994 г.р., намеревался незаконно пересечь государственную границу", - говорится в сообщении. По версии следствия, фигурант решил участвовать в военных действиях в составе "вооруженного формирования "Легион "Свобода России"*, входящего в состав вооруженных сил Украины". Однако задуманное он не осуществил, правоохранители задержали мужчину в Белгородском районе. Уточняется, что в отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ "Государственная измена" и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230825/terroristy-1892231703.html

россия

украина

республика татарстан (татарстан)

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан), белгородская область, ситуация в днр и лнр