https://ria.ru/20230907/ukraina-1894718178.html
Жителя Татарстана задержали за попытку вступить в ВСУ
Жителя Татарстана задержали за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
Жителя Татарстана задержали за попытку вступить в ВСУ
Жителя Татарстана, желавшего выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, задержали в Белгородском районе, сообщили в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:18
2023-09-07T12:18
2023-09-07T12:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика татарстан (татарстан)
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Жителя Татарстана, желавшего выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, задержали в Белгородском районе, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области. "Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из УМВД пресечена преступная деятельность гражданина России, пытавшегося выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель г. Альметьевск (Татарстан), 1994 г.р., намеревался незаконно пересечь государственную границу", - говорится в сообщении. По версии следствия, фигурант решил участвовать в военных действиях в составе "вооруженного формирования "Легион "Свобода России"*, входящего в состав вооруженных сил Украины". Однако задуманное он не осуществил, правоохранители задержали мужчину в Белгородском районе. Уточняется, что в отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ "Государственная измена" и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230825/terroristy-1892231703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Татарстан (Татарстан), Белгородская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жителя Татарстана задержали за попытку вступить в ВСУ
ФСБ задержала жителя Татарстана, пытавшегося выехать на Украину воевать за ВСУ