https://ria.ru/20230907/uaz-1894677432.html

Депутат горсовета Улан-Удэ передал новый УАЗ в зону спецоперации

Депутат горсовета Улан-Удэ передал новый УАЗ в зону спецоперации - РИА Новости, 07.09.2023

Депутат горсовета Улан-Удэ передал новый УАЗ в зону спецоперации

Депутат горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев передал новый УАЗ пятому танковому батальону в зону спецоперации, сообщает Улан-Удэнский горсовет. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T09:47

2023-09-07T09:47

2023-09-07T09:47

надежные люди

улан-удэ

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 7 сен - РИА Новости. Депутат горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев передал новый УАЗ пятому танковому батальону в зону спецоперации, сообщает Улан-Удэнский горсовет. "На днях депутат Денис Гармаев лично передал ключи в руки военным знаменитого 5-го танкового батальона, в котором служит не менее именитый Герой России Энвер Набиев", - говорится в сообщении. Отмечается, что на фронте такой автомобиль на вес золота. По словам Гармаева, он давно хотел серьезно помочь военным. "Идею подсказали сами военнослужащие из пятой танковой. Нашел нужную машину, купил, снабдил зимней резиной… Сказали, что это машина самая живучая и результативная. Дополнительно взяли новую грязевую резину, чтобы они там максимально смогли быть проходимыми", - приводятся в сообщении его слова. Отмечается, что автомобиль уже находится на передовой.

https://ria.ru/20230907/pomosch-1894535915.html

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республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

улан-удэ, республика бурятия