https://ria.ru/20230907/uaz-1894677432.html
Депутат горсовета Улан-Удэ передал новый УАЗ в зону спецоперации
Депутат горсовета Улан-Удэ передал новый УАЗ в зону спецоперации - РИА Новости, 07.09.2023
Депутат горсовета Улан-Удэ передал новый УАЗ в зону спецоперации
Депутат горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев передал новый УАЗ пятому танковому батальону в зону спецоперации, сообщает Улан-Удэнский горсовет. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:47
2023-09-07T09:47
2023-09-07T09:47
надежные люди
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 7 сен - РИА Новости. Депутат горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев передал новый УАЗ пятому танковому батальону в зону спецоперации, сообщает Улан-Удэнский горсовет. "На днях депутат Денис Гармаев лично передал ключи в руки военным знаменитого 5-го танкового батальона, в котором служит не менее именитый Герой России Энвер Набиев", - говорится в сообщении. Отмечается, что на фронте такой автомобиль на вес золота. По словам Гармаева, он давно хотел серьезно помочь военным. "Идею подсказали сами военнослужащие из пятой танковой. Нашел нужную машину, купил, снабдил зимней резиной… Сказали, что это машина самая живучая и результативная. Дополнительно взяли новую грязевую резину, чтобы они там максимально смогли быть проходимыми", - приводятся в сообщении его слова. Отмечается, что автомобиль уже находится на передовой.
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894535915.html
улан-удэ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
улан-удэ, республика бурятия
Надежные люди, Улан-Удэ, Республика Бурятия
Депутат горсовета Улан-Удэ передал новый УАЗ в зону спецоперации
Депутат горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев передал новый УАЗ в зону спецоперации
УЛАН-УДЭ, 7 сен - РИА Новости. Депутат горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев передал новый УАЗ пятому танковому батальону в зону спецоперации, сообщает Улан-Удэнский горсовет.
"На днях депутат Денис Гармаев лично передал ключи в руки военным знаменитого 5-го танкового батальона, в котором служит не менее именитый Герой России
Энвер Набиев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на фронте такой автомобиль на вес золота. По словам Гармаева, он давно хотел серьезно помочь военным. "Идею подсказали сами военнослужащие из пятой танковой. Нашел нужную машину, купил, снабдил зимней резиной… Сказали, что это машина самая живучая и результативная. Дополнительно взяли новую грязевую резину, чтобы они там максимально смогли быть проходимыми", - приводятся в сообщении его слова.
Отмечается, что автомобиль уже находится на передовой.
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