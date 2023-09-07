https://ria.ru/20230907/tryudo-1894818202.html
Трюдо высказался о трудностях во взаимодействии Канады и Китая
Трюдо высказался о трудностях во взаимодействии Канады и Китая - РИА Новости, 07.09.2023
Трюдо высказался о трудностях во взаимодействии Канады и Китая
Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Китай своими действиями усложнил возможность сотрудничества с ним. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:01
2023-09-07T18:01
2023-09-07T18:01
китай
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джастин трюдо
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Китай своими действиями усложнил возможность сотрудничества с ним. "Китай своими решениями за последние несколько лет усложнил - не только для Канады, но и для других стран - возможность взаимодействия", - заявил Трюдо в интервью агентству Блумберг. По его словам, сейчас отношения Канады и Китая, "вероятно, стабильны", но в них многое можно улучшить. В частности, по его словам, сферой, где страны должны сотрудничать, является климат.
https://radiosputnik.ria.ru/20230826/tryudo-1892418502.html
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китай, канада, джастин трюдо, в мире
Китай, Канада, Джастин Трюдо, В мире
Трюдо высказался о трудностях во взаимодействии Канады и Китая
Трюдо: Китай своими действиями усложнил возможность сотрудничества с ним