https://ria.ru/20230907/tryudo-1894818202.html

Трюдо высказался о трудностях во взаимодействии Канады и Китая

Трюдо высказался о трудностях во взаимодействии Канады и Китая - РИА Новости, 07.09.2023

Трюдо высказался о трудностях во взаимодействии Канады и Китая

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Китай своими действиями усложнил возможность сотрудничества с ним. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:01

2023-09-07T18:01

2023-09-07T18:01

китай

канада

джастин трюдо

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149813/27/1498132722_0:21:3076:1751_1920x0_80_0_0_0518895bedc46fc2402fff163659f4fa.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Китай своими действиями усложнил возможность сотрудничества с ним. "Китай своими решениями за последние несколько лет усложнил - не только для Канады, но и для других стран - возможность взаимодействия", - заявил Трюдо в интервью агентству Блумберг. По его словам, сейчас отношения Канады и Китая, "вероятно, стабильны", но в них многое можно улучшить. В частности, по его словам, сферой, где страны должны сотрудничать, является климат.

https://radiosputnik.ria.ru/20230826/tryudo-1892418502.html

китай

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, канада, джастин трюдо, в мире