https://ria.ru/20230907/trenirovka-1895831668.html

Показательная тренировка спасателей пройдет в рамках МУФ-2023 в "Лужниках"

Показательная тренировка спасателей пройдет в рамках МУФ-2023 в "Лужниках" - РИА Новости, 12.09.2023

Показательная тренировка спасателей пройдет в рамках МУФ-2023 в "Лужниках"

Показательная тренировка столичных огнеборцев и спасателей пройдет на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках", сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-07T12:55

2023-09-07T12:55

2023-09-12T13:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

москва

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Показательная тренировка столичных огнеборцев и спасателей пройдет на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "‍В субботу, 9 сентября, специалисты продемонстрируют гостям МУФ-2023 свои действия при ликвидации последствий ДТП и утечки на газопроводе. Пожарные на мотоциклах покажут навыки управления самым мобильным и оперативным транспортом пожарно-спасательного гарнизона Москвы", — говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятие стартует у главной сцены в 12.00. "А еще до 10 сентября в "Лужниках" ежедневно проходят мастер-классы московских спасателей – можно научиться оказывать первую помощь и использовать средства спасения на воде, узнать, как действовать при возгорании, и покорить 12-метровый скалодром под руководством опытных наставников", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20230803/forum-1887958038.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), москва