https://ria.ru/20230907/trenirovka-1895831668.html
Показательная тренировка спасателей пройдет в рамках МУФ-2023 в "Лужниках"
Показательная тренировка спасателей пройдет в рамках МУФ-2023 в "Лужниках" - РИА Новости, 12.09.2023
Показательная тренировка спасателей пройдет в рамках МУФ-2023 в "Лужниках"
Показательная тренировка столичных огнеборцев и спасателей пройдет на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках", сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-07T12:55
2023-09-07T12:55
2023-09-12T13:49
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городское хозяйство москвы
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
москва
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Показательная тренировка столичных огнеборцев и спасателей пройдет на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В субботу, 9 сентября, специалисты продемонстрируют гостям МУФ-2023 свои действия при ликвидации последствий ДТП и утечки на газопроводе. Пожарные на мотоциклах покажут навыки управления самым мобильным и оперативным транспортом пожарно-спасательного гарнизона Москвы", — говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятие стартует у главной сцены в 12.00. "А еще до 10 сентября в "Лужниках" ежедневно проходят мастер-классы московских спасателей – можно научиться оказывать первую помощь и использовать средства спасения на воде, узнать, как действовать при возгорании, и покорить 12-метровый скалодром под руководством опытных наставников", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023), Москва
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Показательная тренировка столичных огнеборцев и спасателей пройдет на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В субботу, 9 сентября, специалисты продемонстрируют гостям МУФ-2023 свои действия при ликвидации последствий ДТП и утечки на газопроводе. Пожарные на мотоциклах покажут навыки управления самым мобильным и оперативным транспортом пожарно-спасательного гарнизона Москвы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие стартует у главной сцены в 12.00.
"А еще до 10 сентября в "Лужниках" ежедневно проходят мастер-классы московских спасателей – можно научиться оказывать первую помощь и использовать средства спасения на воде, узнать, как действовать при возгорании, и покорить 12-метровый скалодром под руководством опытных наставников", - дополняется в сообщении.
День пожарных и спасателей проходит в Лужниках на урбанистическом форуме