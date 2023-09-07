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Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.09.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 60 украинских военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило в четверг... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:41

2023-09-07T13:41

2023-09-07T13:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 60 украинских военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило в четверг Минобороны России в сводке."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - рассказали в ведомстве.

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика