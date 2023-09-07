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Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.09.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 60 украинских военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило в четверг... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:41
2023-09-07T13:41
2023-09-07T13:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 60 украинских военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило в четверг Минобороны России в сводке."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - рассказали в ведомстве.
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Краснолиманском направлении