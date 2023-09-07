https://ria.ru/20230907/sobaki-1894844904.html
В Сочи возбудили дело против хозяина бойцовских собак, напавших на женщину
В Сочи возбудили дело против хозяина бойцовских собак, напавших на женщину - РИА Новости, 07.09.2023
В Сочи возбудили дело против хозяина бойцовских собак, напавших на женщину
Уголовное дело за причинение вреда здоровью по неосторожности возбудили против хозяина бойцовских собак, которые напали на женщину с маленьким псом в Сочи,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:03
2023-09-07T20:03
2023-09-07T20:03
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело за причинение вреда здоровью по неосторожности возбудили против хозяина бойцовских собак, которые напали на женщину с маленьким псом в Сочи, мужчину ищут, сообщает в четверг СК РФ. Во вторник в городском УВД Сочи говорили, что на 60-летнюю женщину с маленьким псом напали бойцовские собаки и покусали своего хозяина. Пострадавшую госпитализировали, по факту происшествия правоохранители организовали проверку. Как информирует СК РФ со ссылкой на сына пострадавшей, инцидент, с его слов, произошел из-за неприязни владельца животных, который якобы натравил их на женщину. "В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю в отношении владельца собак возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ), принимаются меры к установлению его местонахождения", - говорится в телеграм-канале следственного комитета России.
https://ria.ru/20230906/sobaka-1894527793.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), сочи, краснодарский край
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Сочи, Краснодарский край
В Сочи возбудили дело против хозяина бойцовских собак, напавших на женщину
В Сочи завели дело против хозяина бойцовских собак, напавших на женщину