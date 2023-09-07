https://ria.ru/20230907/shkola-1894826519.html

Испанским школам не хватает около 44 тысяч учителей, сообщил профсоюз

Испанским школам не хватает около 44 тысяч учителей, сообщил профсоюз - РИА Новости, 07.09.2023

Испанским школам не хватает около 44 тысяч учителей, сообщил профсоюз

Система государственных школ Испании столкнулась с нехваткой почти 44 тысяч учителей, предупредил в распространённом в четверг пресс-релизе Центральный союз... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:27

2023-09-07T18:27

2023-09-07T18:27

в мире

испания

школа

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МАДРИД, 7 сен - РИА Новости. Система государственных школ Испании столкнулась с нехваткой почти 44 тысяч учителей, предупредил в распространённом в четверг пресс-релизе Центральный союз независимых профсоюзов и государственных служащих (CSIF). "Согласно данным, собранным Центральным независимым профсоюзом работников образования (CSIF), наиболее представительным профсоюзом в органах государственного управления, после сокращений 2010 года в системе государственного образования наблюдается нехватка 43 752 учителей, которая до сих пор не восстановлена", — говорится в сообщении. При этом, согласно данным профсоюза, соотношение числа учеников и учителей продолжает расти. Несмотря на то что число детей сокращается из-за снижения рождаемости, количество учащихся в системе государственного образования является самым высоким за последнее десятилетие, 653 791 человек. Кроме того, по-прежнему высоким остается уровень временной занятости, средний показатель которой составляет 22,47%, что является очень высоким показателем, учитывая, что в соответствии с Законом о сокращении временной занятости с 1 января 2025 года он не может превышать 8%. "В связи с этим CSIF требует в ближайшие три года открыть 84 901 вакансию для сокращения временной занятости и 43 752 дополнительные вакансии для снижения дефицита, накопившегося с 2010 года", — требует профсоюз.

https://ria.ru/20230906/zabastovka-1894605584.html

https://ria.ru/20230904/protest-1894197898.html

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в мире, испания, школа