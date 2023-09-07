https://ria.ru/20230907/rovaniemi-1894746724.html

СМИ: ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми

СМИ: ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми - РИА Новости, 07.09.2023

СМИ: ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми

Финляндия продолжает переговоры с США по оборонному сотрудничеству (Defence Cooperation Agreement, DCA), ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:08

2023-09-07T14:08

2023-09-07T20:22

в мире

финляндия

сша

саули ниинисте

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен — РИА Новости. Финляндия продолжает переговоры с США по оборонному сотрудничеству (Defence Cooperation Agreement, DCA), ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми, сообщает в четверг газета Iltalehti. "Президент республики Саули Ниинистё подтвердил в четверг на мероприятии Ассоциации политических журналистов, что на финской земле будет военное присутствие США. <…> ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми", — говорится в сообщении. Также Ниинистё рассказал, что переговоры по DCA идут хорошо. "Когда мы много говорили о необходимости ввода подразделений НАТО в Финляндию или о присутствии НАТО, соглашение DCA приводит к тому, что в Финляндии будет хоть какое-то присутствие США", — сказал Ниинистё. Соединенные Штаты готовят двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере обороны также со Швецией и Данией. Соглашение между Норвегией и Соединенными Штатами заключено. Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщало о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству (DCA), которые займут год-два и определят статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии, охватят практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины и другие.

https://ria.ru/20230903/shvetsiya-1893905141.html

https://ria.ru/20230819/finlyandiya-1890996193.html

финляндия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, сша, саули ниинисте, нато