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СМИ: ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми - РИА Новости, 07.09.2023
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14:08 07.09.2023 (обновлено: 20:22 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/rovaniemi-1894746724.html
СМИ: ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми
СМИ: ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми
Финляндия продолжает переговоры с США по оборонному сотрудничеству (Defence Cooperation Agreement, DCA), ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:08
2023-09-07T20:22
в мире
финляндия
сша
саули ниинисте
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен — РИА Новости. Финляндия продолжает переговоры с США по оборонному сотрудничеству (Defence Cooperation Agreement, DCA), ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми, сообщает в четверг газета Iltalehti. "Президент республики Саули Ниинистё подтвердил в четверг на мероприятии Ассоциации политических журналистов, что на финской земле будет военное присутствие США. &lt;…&gt; ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми", — говорится в сообщении. Также Ниинистё рассказал, что переговоры по DCA идут хорошо. "Когда мы много говорили о необходимости ввода подразделений НАТО в Финляндию или о присутствии НАТО, соглашение DCA приводит к тому, что в Финляндии будет хоть какое-то присутствие США", — сказал Ниинистё. Соединенные Штаты готовят двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере обороны также со Швецией и Данией. Соглашение между Норвегией и Соединенными Штатами заключено. Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщало о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству (DCA), которые займут год-два и определят статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии, охватят практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины и другие.
https://ria.ru/20230903/shvetsiya-1893905141.html
https://ria.ru/20230819/finlyandiya-1890996193.html
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в мире, финляндия, сша, саули ниинисте, нато
В мире, Финляндия, США, Саули Ниинисте, НАТО
СМИ: ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми

Iltalehti: США и Финляндия ведут переговоры по использованию аэропорта Рованиеми

CC BY-SA 3.0 / JIP / Аэропорт Рованиеми
Аэропорт Рованиеми - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
CC BY-SA 3.0 / JIP /
Аэропорт Рованиеми. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен — РИА Новости. Финляндия продолжает переговоры с США по оборонному сотрудничеству (Defence Cooperation Agreement, DCA), ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми, сообщает в четверг газета Iltalehti.
"Президент республики Саули Ниинистё подтвердил в четверг на мероприятии Ассоциации политических журналистов, что на финской земле будет военное присутствие США. <…> ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми", — говорится в сообщении. Также Ниинистё рассказал, что переговоры по DCA идут хорошо.
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"Когда мы много говорили о необходимости ввода подразделений НАТО в Финляндию или о присутствии НАТО, соглашение DCA приводит к тому, что в Финляндии будет хоть какое-то присутствие США", — сказал Ниинистё.
Соединенные Штаты готовят двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере обороны также со Швецией и Данией. Соглашение между Норвегией и Соединенными Штатами заключено.
Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщало о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству (DCA), которые займут год-два и определят статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии, охватят практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины и другие.
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В миреФинляндияСШАСаули НиинистеНАТО
 
 
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