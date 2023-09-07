https://ria.ru/20230907/rovaniemi-1894746724.html
СМИ: ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми
СМИ: ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми
Финляндия продолжает переговоры с США по оборонному сотрудничеству (Defence Cooperation Agreement, DCA), ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:08
2023-09-07T14:08
2023-09-07T20:22
в мире
финляндия
сша
саули ниинисте
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен — РИА Новости. Финляндия продолжает переговоры с США по оборонному сотрудничеству (Defence Cooperation Agreement, DCA), ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми, сообщает в четверг газета Iltalehti. "Президент республики Саули Ниинистё подтвердил в четверг на мероприятии Ассоциации политических журналистов, что на финской земле будет военное присутствие США. <…> ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми", — говорится в сообщении. Также Ниинистё рассказал, что переговоры по DCA идут хорошо. "Когда мы много говорили о необходимости ввода подразделений НАТО в Финляндию или о присутствии НАТО, соглашение DCA приводит к тому, что в Финляндии будет хоть какое-то присутствие США", — сказал Ниинистё. Соединенные Штаты готовят двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере обороны также со Швецией и Данией. Соглашение между Норвегией и Соединенными Штатами заключено. Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщало о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству (DCA), которые займут год-два и определят статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии, охватят практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины и другие.
https://ria.ru/20230903/shvetsiya-1893905141.html
https://ria.ru/20230819/finlyandiya-1890996193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, сша, саули ниинисте, нато
В мире, Финляндия, США, Саули Ниинисте, НАТО
СМИ: ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми
Iltalehti: США и Финляндия ведут переговоры по использованию аэропорта Рованиеми