https://ria.ru/20230907/regiony-1894724596.html

Медведев призвал обсуждать мирные темы развития новых регионов

Медведев призвал обсуждать мирные темы развития новых регионов - РИА Новости, 07.09.2023

Медведев призвал обсуждать мирные темы развития новых регионов

Проблем в новых российских регионах еще очень много, но важно и в нынешних условиях продолжающейся специальной военной операции обсуждать гражданские, мирные... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:45

2023-09-07T12:45

2023-09-07T16:05

россия

дмитрий медведев

единая россия

экономика

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Проблем в новых российских регионах еще очень много, но важно и в нынешних условиях продолжающейся специальной военной операции обсуждать гражданские, мирные темы развития этих территорий, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Трудностей еще очень много, проблем очень много. Действительно, продолжается специальная военная операция. Но мне кажется, очень важно то, что мы сегодня обсуждаем вполне мирные, гражданские темы и в этих условиях. И дальше будем так делать", - заявил Медведев в четверг на совещании о социально-экономическом развитии новых регионов РФ.

https://ria.ru/20230901/razvitie-1893716172.html

россия

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Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, единая россия, экономика