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Медведев призвал обсуждать мирные темы развития новых регионов - РИА Новости, 07.09.2023
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12:45 07.09.2023 (обновлено: 16:05 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/regiony-1894724596.html
Медведев призвал обсуждать мирные темы развития новых регионов
Медведев призвал обсуждать мирные темы развития новых регионов - РИА Новости, 07.09.2023
Медведев призвал обсуждать мирные темы развития новых регионов
Проблем в новых российских регионах еще очень много, но важно и в нынешних условиях продолжающейся специальной военной операции обсуждать гражданские, мирные... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:45
2023-09-07T16:05
россия
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Проблем в новых российских регионах еще очень много, но важно и в нынешних условиях продолжающейся специальной военной операции обсуждать гражданские, мирные темы развития этих территорий, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Трудностей еще очень много, проблем очень много. Действительно, продолжается специальная военная операция. Но мне кажется, очень важно то, что мы сегодня обсуждаем вполне мирные, гражданские темы и в этих условиях. И дальше будем так делать", - заявил Медведев в четверг на совещании о социально-экономическом развитии новых регионов РФ.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, экономика
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Экономика
Медведев призвал обсуждать мирные темы развития новых регионов

Медведев: проблем в новых регионах еще много, важно уже сейчас их обсуждать

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев на совещании "О социально-экономическом развитии и цифровизации государственных услуг в новых регионах". 7 сентября 2023
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев на совещании О социально-экономическом развитии и цифровизации государственных услуг в новых регионах. 7 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Д. Медведев на совещании "О социально-экономическом развитии и цифровизации государственных услуг в новых регионах". 7 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Проблем в новых российских регионах еще очень много, но важно и в нынешних условиях продолжающейся специальной военной операции обсуждать гражданские, мирные темы развития этих территорий, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Трудностей еще очень много, проблем очень много. Действительно, продолжается специальная военная операция. Но мне кажется, очень важно то, что мы сегодня обсуждаем вполне мирные, гражданские темы и в этих условиях. И дальше будем так делать", - заявил Медведев в четверг на совещании о социально-экономическом развитии новых регионов РФ.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияЭкономика
 
 
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