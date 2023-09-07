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Медведев призвал обсуждать мирные темы развития новых регионов
Медведев призвал обсуждать мирные темы развития новых регионов - РИА Новости, 07.09.2023
Медведев призвал обсуждать мирные темы развития новых регионов
Проблем в новых российских регионах еще очень много, но важно и в нынешних условиях продолжающейся специальной военной операции обсуждать гражданские, мирные... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:45
2023-09-07T12:45
2023-09-07T16:05
россия
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Проблем в новых российских регионах еще очень много, но важно и в нынешних условиях продолжающейся специальной военной операции обсуждать гражданские, мирные темы развития этих территорий, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Трудностей еще очень много, проблем очень много. Действительно, продолжается специальная военная операция. Но мне кажется, очень важно то, что мы сегодня обсуждаем вполне мирные, гражданские темы и в этих условиях. И дальше будем так делать", - заявил Медведев в четверг на совещании о социально-экономическом развитии новых регионов РФ.
https://ria.ru/20230901/razvitie-1893716172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия, экономика
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Экономика
Медведев призвал обсуждать мирные темы развития новых регионов
Медведев: проблем в новых регионах еще много, важно уже сейчас их обсуждать