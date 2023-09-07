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Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 07.09.2023
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Религия
 
18:19 07.09.2023 (обновлено: 18:51 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/ptsu-1894824264.html
Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 07.09.2023
Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
Белоцерковская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила в четверг о ночном захвате Михайловского храма в городе Мироновка в Киевской... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:19
2023-09-07T18:51
религия
справки
украина
киевская область
россия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 7 сент — РИА Новости. Белоцерковская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила в четверг о ночном захвате Михайловского храма в городе Мироновка в Киевской области сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). "Шестого сентября 2023 года в период действия комендантского часа в городе Мироновка Киевской области произошел захват Михайловского храма Украинской православной церкви. Около 4.00 (совпадает с мск) мужчины спортивного телосложения во главе со "священником" ПЦУ Владимиром Петриком вырезали "болгаркой" ворота храма, а затем с помощью той же "болгарки" и кувалды взломали двери церкви, трапезной и хозяйственных помещений" - говорится в сообщении в Telegram-канале епархии. Уточняется, что прихожан не пропускали на территорию Михайловского храма сотрудники полиции и представители добровольческого формирования. В епархии добавили, что на собрании 11 июня 2023 года большинство верующих проголосовали против перевода Михайловского прихода в раскольническую ПЦУ. Несмотря на это, власти перерегистрировали обитель в раскольническую Православную церковь Украины. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. По всей стране раскольники из структуры "ПЦУ" силой захватывают храмы канонической УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, обвиняя священнослужителей в госизмене
https://ria.ru/20230907/khram-1894795675.html
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справки, украина, киевская область, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Справки, Украина, Киевская область, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области

Раскольники ПЦУ захватили Михайловский храм УПЦ в Мироновке Киевской области

© Фото : Официальный сайт Белоцерковской епархии Украинской православной церквиЛюди в военной форме у Михайловского храма в городе Мироновка в Киевской области. 6 сентября 2023
Люди в военной форме у Михайловского храма в городе Мироновка в Киевской области. 6 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Официальный сайт Белоцерковской епархии Украинской православной церкви
Люди в военной форме у Михайловского храма в городе Мироновка в Киевской области. 6 сентября 2023
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МОСКВА, 7 сент — РИА Новости. Белоцерковская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила в четверг о ночном захвате Михайловского храма в городе Мироновка в Киевской области сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
"Шестого сентября 2023 года в период действия комендантского часа в городе Мироновка Киевской области произошел захват Михайловского храма Украинской православной церкви. Около 4.00 (совпадает с мск) мужчины спортивного телосложения во главе со "священником" ПЦУ Владимиром Петриком вырезали "болгаркой" ворота храма, а затем с помощью той же "болгарки" и кувалды взломали двери церкви, трапезной и хозяйственных помещений" - говорится в сообщении в Telegram-канале епархии.
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Сторонники ПЦУ срезали замки на храме канонической УПЦ в Киевской области
Вчера, 16:48
Уточняется, что прихожан не пропускали на территорию Михайловского храма сотрудники полиции и представители добровольческого формирования.
В епархии добавили, что на собрании 11 июня 2023 года большинство верующих проголосовали против перевода Михайловского прихода в раскольническую ПЦУ. Несмотря на это, власти перерегистрировали обитель в раскольническую Православную церковь Украины.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. По всей стране раскольники из структуры "ПЦУ" силой захватывают храмы канонической УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, обвиняя священнослужителей в госизмене
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РелигияСправкиУкраинаКиевская областьРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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