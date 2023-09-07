Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
Раскольники ПЦУ захватили Михайловский храм УПЦ в Мироновке Киевской области
© Фото : Официальный сайт Белоцерковской епархии Украинской православной церквиЛюди в военной форме у Михайловского храма в городе Мироновка в Киевской области. 6 сентября 2023
Люди в военной форме у Михайловского храма в городе Мироновка в Киевской области. 6 сентября 2023
МОСКВА, 7 сент — РИА Новости. Белоцерковская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила в четверг о ночном захвате Михайловского храма в городе Мироновка в Киевской области сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
"Шестого сентября 2023 года в период действия комендантского часа в городе Мироновка Киевской области произошел захват Михайловского храма Украинской православной церкви. Около 4.00 (совпадает с мск) мужчины спортивного телосложения во главе со "священником" ПЦУ Владимиром Петриком вырезали "болгаркой" ворота храма, а затем с помощью той же "болгарки" и кувалды взломали двери церкви, трапезной и хозяйственных помещений" - говорится в сообщении в Telegram-канале епархии.
Уточняется, что прихожан не пропускали на территорию Михайловского храма сотрудники полиции и представители добровольческого формирования.
В епархии добавили, что на собрании 11 июня 2023 года большинство верующих проголосовали против перевода Михайловского прихода в раскольническую ПЦУ. Несмотря на это, власти перерегистрировали обитель в раскольническую Православную церковь Украины.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. По всей стране раскольники из структуры "ПЦУ" силой захватывают храмы канонической УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, обвиняя священнослужителей в госизмене