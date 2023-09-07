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Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области

Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 07.09.2023

Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области

Белоцерковская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила в четверг о ночном захвате Михайловского храма в городе Мироновка в Киевской... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:19

2023-09-07T18:19

2023-09-07T18:51

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МОСКВА, 7 сент — РИА Новости. Белоцерковская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила в четверг о ночном захвате Михайловского храма в городе Мироновка в Киевской области сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). "Шестого сентября 2023 года в период действия комендантского часа в городе Мироновка Киевской области произошел захват Михайловского храма Украинской православной церкви. Около 4.00 (совпадает с мск) мужчины спортивного телосложения во главе со "священником" ПЦУ Владимиром Петриком вырезали "болгаркой" ворота храма, а затем с помощью той же "болгарки" и кувалды взломали двери церкви, трапезной и хозяйственных помещений" - говорится в сообщении в Telegram-канале епархии. Уточняется, что прихожан не пропускали на территорию Михайловского храма сотрудники полиции и представители добровольческого формирования. В епархии добавили, что на собрании 11 июня 2023 года большинство верующих проголосовали против перевода Михайловского прихода в раскольническую ПЦУ. Несмотря на это, власти перерегистрировали обитель в раскольническую Православную церковь Украины. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. По всей стране раскольники из структуры "ПЦУ" силой захватывают храмы канонической УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, обвиняя священнослужителей в госизмене

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