https://ria.ru/20230907/produkty-1894826441.html
В павильонах Good Food Russia появятся протеиновые батончики и соль
В павильонах Good Food Russia появятся протеиновые батончики и соль - РИА Новости, 07.09.2023
В павильонах Good Food Russia появятся протеиновые батончики и соль
Экспертная комиссия Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) 7 сентября на своем восемнадцатом заседании определила компании, которые будут размещать свою... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:28
2023-09-07T18:28
2023-09-07T18:28
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) 7 сентября на своем восемнадцатом заседании определила компании, которые будут размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, сообщает РЭЦ."Всего комиссия рассмотрела 12 заявлений от 7 компаний: 1 в ОАЭ (Дубай), по 2 в Турцию (Стамбул), Саудовскую Аравию (Эр-Рияд), Вьетнам (Ханой), Египет (Каир) и 3 в Китай (Шанхай). Комиссия одобрила все заявления", - говорится в сообщении.Теперь потребители за рубежом смогут оценить российские протеиновые батончики, макаронные изделия, консервы, соль, различные кондитерские изделия и напитки."Продвижение через нашу сеть павильонов за рубежом доступно бизнесу с любым опытом экспорта. Даже если компания только задумывается об экспорте и хочет протестировать новый рынок, мы поддержим на каждом шагу - от выбора рынка до выхода в зарубежные торговые сети. Наша задача - познакомить местных потребителей с российской продукцией и помочь производителям выйти на экспортные контракты", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) 7 сентября на своем восемнадцатом заседании определила компании, которые будут размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, сообщает РЭЦ.
"Всего комиссия рассмотрела 12 заявлений от 7 компаний: 1 в ОАЭ
(Дубай
), по 2 в Турцию
(Стамбул
), Саудовскую Аравию
(Эр-Рияд
), Вьетнам
(Ханой
), Египет
(Каир
) и 3 в Китай
(Шанхай
). Комиссия одобрила все заявления", - говорится в сообщении.
Теперь потребители за рубежом смогут оценить российские протеиновые батончики, макаронные изделия, консервы, соль, различные кондитерские изделия и напитки.
"Продвижение через нашу сеть павильонов за рубежом доступно бизнесу с любым опытом экспорта. Даже если компания только задумывается об экспорте и хочет протестировать новый рынок, мы поддержим на каждом шагу - от выбора рынка до выхода в зарубежные торговые сети. Наша задача - познакомить местных потребителей с российской продукцией и помочь производителям выйти на экспортные контракты", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
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