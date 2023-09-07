https://ria.ru/20230907/produkty-1894826441.html

В павильонах Good Food Russia появятся протеиновые батончики и соль

В павильонах Good Food Russia появятся протеиновые батончики и соль - РИА Новости, 07.09.2023

В павильонах Good Food Russia появятся протеиновые батончики и соль

Экспертная комиссия Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) 7 сентября на своем восемнадцатом заседании определила компании, которые будут размещать свою... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:28

2023-09-07T18:28

2023-09-07T18:28

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) 7 сентября на своем восемнадцатом заседании определила компании, которые будут размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, сообщает РЭЦ."Всего комиссия рассмотрела 12 заявлений от 7 компаний: 1 в ОАЭ (Дубай), по 2 в Турцию (Стамбул), Саудовскую Аравию (Эр-Рияд), Вьетнам (Ханой), Египет (Каир) и 3 в Китай (Шанхай). Комиссия одобрила все заявления", - говорится в сообщении.Теперь потребители за рубежом смогут оценить российские протеиновые батончики, макаронные изделия, консервы, соль, различные кондитерские изделия и напитки."Продвижение через нашу сеть павильонов за рубежом доступно бизнесу с любым опытом экспорта. Даже если компания только задумывается об экспорте и хочет протестировать новый рынок, мы поддержим на каждом шагу - от выбора рынка до выхода в зарубежные торговые сети. Наша задача - познакомить местных потребителей с российской продукцией и помочь производителям выйти на экспортные контракты", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230725/rets-1886242127.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика