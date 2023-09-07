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Рослесхоз подтвердил, что в Хабаровском крае потушили все лесные пожары - РИА Новости, 07.09.2023
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15:37 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/pozhar-1894772455.html
Рослесхоз подтвердил, что в Хабаровском крае потушили все лесные пожары
Рослесхоз подтвердил, что в Хабаровском крае потушили все лесные пожары - РИА Новости, 07.09.2023
Рослесхоз подтвердил, что в Хабаровском крае потушили все лесные пожары
Все лесные пожары в Хабаровском крае потушены, на всём Дальнем Востоке продолжается ликвидация 10 возгораний, из которых 6 уже локализованы, сообщили в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:37
2023-09-07T15:37
происшествия
хабаровский край
дальний восток
россия
евгений писаревский
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Все лесные пожары в Хабаровском крае потушены, на всём Дальнем Востоке продолжается ликвидация 10 возгораний, из которых 6 уже локализованы, сообщили в Рослесхозе. "Рослесхоз фиксирует положительную динамику по ликвидации лесных пожаров на Дальнем Востоке России. Так, сегодня в Хабаровском крае потушили все лесные пожары, новых возгораний не зафиксировано, межрегиональная группировка в составе 107 человек будет выведена из региона", - цитирует пресс-служба начальника управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгения Писаревского. Также, по его словам, ситуация с лесными пожарами продолжает улучшаться в Якутии. На всём Дальнем Востоке идет тушение 10 возгораний, из которых 6 уже локализованы. "Пожароопасный период ещё не завершен, поэтому регионам надлежит сохранять свои силы в режиме готовности и в случае необходимости оперативно ликвидировать возникшие пожары", – подчеркнул Писаревский. Ранее глава Рослесхоза заявил, что площадь, пройденная огнем, по всей России в этом сезоне достигла 4,3 миллионов гектаров, это примерно на треть больше, чем в 2022 году, но в 1,8 раза ниже средних значений за последние пять лет.
https://ria.ru/20230907/pozhar-1894659827.html
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происшествия, хабаровский край, дальний восток, россия, евгений писаревский, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии
Происшествия, Хабаровский край, Дальний Восток, Россия, Евгений Писаревский, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России
Рослесхоз подтвердил, что в Хабаровском крае потушили все лесные пожары

Рослесхоз: в Хабаровском крае потушили все лесные пожары

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПожарные работают на месте тушения лесного пожара
Пожарные работают на месте тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пожарные работают на месте тушения лесного пожара . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Все лесные пожары в Хабаровском крае потушены, на всём Дальнем Востоке продолжается ликвидация 10 возгораний, из которых 6 уже локализованы, сообщили в Рослесхозе.
"Рослесхоз фиксирует положительную динамику по ликвидации лесных пожаров на Дальнем Востоке России. Так, сегодня в Хабаровском крае потушили все лесные пожары, новых возгораний не зафиксировано, межрегиональная группировка в составе 107 человек будет выведена из региона", - цитирует пресс-служба начальника управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгения Писаревского.
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Также, по его словам, ситуация с лесными пожарами продолжает улучшаться в Якутии. На всём Дальнем Востоке идет тушение 10 возгораний, из которых 6 уже локализованы.
"Пожароопасный период ещё не завершен, поэтому регионам надлежит сохранять свои силы в режиме готовности и в случае необходимости оперативно ликвидировать возникшие пожары", – подчеркнул Писаревский.
Ранее глава Рослесхоза заявил, что площадь, пройденная огнем, по всей России в этом сезоне достигла 4,3 миллионов гектаров, это примерно на треть больше, чем в 2022 году, но в 1,8 раза ниже средних значений за последние пять лет.
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ПроисшествияХабаровский крайДальний ВостокРоссияЕвгений ПисаревскийФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Природные пожары в России
 
 
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