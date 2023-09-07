https://ria.ru/20230907/otoplenie-1894653758.html

Ассоциация городов Украины заявила об угрозе срыва отопительного сезона

Ассоциация городов Украины заявила об угрозе срыва отопительного сезона - РИА Новости, 07.09.2023

Ассоциация городов Украины заявила об угрозе срыва отопительного сезона

Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за действий правительства, заявила Ассоциация городов Украины - негосударственная организация... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T02:16

2023-09-07T02:16

2023-09-07T02:16

украина

киев

в мире

виталий кличко

денис шмыгаль

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за действий правительства, заявила Ассоциация городов Украины - негосударственная организация органов местного самоуправления, которую в настоящее время возглавляет мэр Киева Виталий Кличко. "Горячую воду уже отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам тоже нет. За месяц до начала отопительного сезона предприятия ТКЭ (тепловой коммунальной энергетики - ред.) всей Украины вынуждены прекращать поставку горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство", - говорится в сообщении на сайте ассоциации. Согласно сообщению, это связано с рядом решений правительства Украины. В частности, "предприятия ТКЭ, которым правительство не компенсировало разницу в тарифах за 2021-2023 годы в размере 36 миллиардов гривен и которые не поднимали тарифы на тепло для жителей в предыдущие зимы, средств для оплаты газа по рыночной цене не имеют". "Главы общин-членов Ассоциации городов Украины предложили премьер-министру Украины (Денису Шмыгалю) встретиться и выработать совместные решения во избежание срыва отопительного сезона 2023/2024 годов", - добавили в ассоциации.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1881339808.html

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украина, киев, в мире, виталий кличко, денис шмыгаль