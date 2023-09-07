https://ria.ru/20230907/obstrel-1894845894.html

ВСУ обстреляли село в Брянской области из "Града"

ВСУ обстреляли село в Брянской области из "Града" - РИА Новости, 07.09.2023

ВСУ обстреляли село в Брянской области из "Града"

ВСУ обстреляли село Случевск Брянской области из РСЗО "Град", выпущено более 30 снарядов, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T20:12

2023-09-07T20:12

2023-09-07T20:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Случевск Брянской области из РСЗО "Град", выпущено более 30 снарядов, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз."ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. По населенному пункту из РСЗО "Град" украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов. К счастью, пострадавших нет", — отметил губернатор.Он добавил, что в результате попадания снаряда сгорел жилой дом с постройками, частично нарушено энергоснабжение."Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим будет оказана вся необходимая материальная помощь", — подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

брянская область

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вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз