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ВСУ обстреляли село в Брянской области из "Града"
ВСУ обстреляли село в Брянской области из "Града" - РИА Новости, 07.09.2023
ВСУ обстреляли село в Брянской области из "Града"
ВСУ обстреляли село Случевск Брянской области из РСЗО "Град", выпущено более 30 снарядов, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:12
2023-09-07T20:12
2023-09-07T20:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Случевск Брянской области из РСЗО "Град", выпущено более 30 снарядов, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз."ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. По населенному пункту из РСЗО "Град" украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов. К счастью, пострадавших нет", — отметил губернатор.Он добавил, что в результате попадания снаряда сгорел жилой дом с постройками, частично нарушено энергоснабжение."Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим будет оказана вся необходимая материальная помощь", — подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Александр Богомаз
ВСУ обстреляли село в Брянской области из "Града"
Богомаз: ВСУ выпустили более 30 снарядов из "Града" по брянскому селу Случевск