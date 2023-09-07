https://ria.ru/20230907/obstrel-1894829129.html

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 07.09.2023

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в четверг вечером выпустили еще шесть кассетных снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:38

2023-09-07T18:38

2023-09-07T18:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

донецк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили еще шесть кассетных снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.20 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.25 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска с 17.15 по 17.55 выпустили в общей сложности еще 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по этому же району.Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, сцкк, донецк, нато, украина