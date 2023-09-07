https://ria.ru/20230907/nalogi-1894810309.html

Минфин Украины: госбюджет на 2024 год не предусматривает увеличение налогов

Минфин Украины: госбюджет на 2024 год не предусматривает увеличение налогов - РИА Новости, 07.09.2023

Минфин Украины: госбюджет на 2024 год не предусматривает увеличение налогов

Проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает закона о внесении налоговых изменений по увеличению доходов, заявил министр финансов... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:33

2023-09-07T17:33

2023-09-07T17:33

в мире

украина

сергей марченко

денис шмыгаль

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает закона о внесении налоговых изменений по увеличению доходов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. Ранее сообщалось, что министерство финансов Украины предлагает законопроект, согласно которому планируется увеличить военный налог для физических лиц с 1 января 2024 года в три раза. "Мы не намерены вносить отдельные изменения в налоговый кодекс. Мы считаем, что налоговая система должна быть стабильна", - приводит слова Марченко издание "Экономическая правда". Марченко подтвердил, что по налогу на доходы физических лиц минфин собирается перераспределить "военный" налог по выплатам в секторе обороны - военных и правоохранителей в общий фонд госбюджета в сектор безопасности и обороны, который сейчас направляется в местные бюджеты. "То есть те излишки средств, которые сейчас формируются в части военного НДФЛ, которые оседают на счетах местных бюджетов, должны работать на сектор безопасности и обороны", - добавил министр, отметив, что по данному вопросу дискуссия продолжается. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.

https://ria.ru/20230831/byudzhet-1893525043.html

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в мире, украина, сергей марченко, денис шмыгаль