https://ria.ru/20230907/nalogi-1894810309.html
Минфин Украины: госбюджет на 2024 год не предусматривает увеличение налогов
Минфин Украины: госбюджет на 2024 год не предусматривает увеличение налогов - РИА Новости, 07.09.2023
Минфин Украины: госбюджет на 2024 год не предусматривает увеличение налогов
Проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает закона о внесении налоговых изменений по увеличению доходов, заявил министр финансов... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:33
2023-09-07T17:33
2023-09-07T17:33
в мире
украина
сергей марченко
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает закона о внесении налоговых изменений по увеличению доходов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. Ранее сообщалось, что министерство финансов Украины предлагает законопроект, согласно которому планируется увеличить военный налог для физических лиц с 1 января 2024 года в три раза. "Мы не намерены вносить отдельные изменения в налоговый кодекс. Мы считаем, что налоговая система должна быть стабильна", - приводит слова Марченко издание "Экономическая правда". Марченко подтвердил, что по налогу на доходы физических лиц минфин собирается перераспределить "военный" налог по выплатам в секторе обороны - военных и правоохранителей в общий фонд госбюджета в сектор безопасности и обороны, который сейчас направляется в местные бюджеты. "То есть те излишки средств, которые сейчас формируются в части военного НДФЛ, которые оседают на счетах местных бюджетов, должны работать на сектор безопасности и обороны", - добавил министр, отметив, что по данному вопросу дискуссия продолжается. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.
https://ria.ru/20230831/byudzhet-1893525043.html
https://ria.ru/20230824/byudzhet-1892097597.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f305644dd6dd1007ed09c92a4cfa024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей марченко, денис шмыгаль
В мире, Украина, Сергей Марченко, Денис Шмыгаль
Минфин Украины: госбюджет на 2024 год не предусматривает увеличение налогов
Марченко: госбюджет Украины на 2024 год не предусматривает увеличение налогов
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.
Проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает закона о внесении налоговых изменений по увеличению доходов, заявил
министр финансов страны Сергей Марченко.
Ранее сообщалось, что министерство финансов Украины предлагает законопроект, согласно которому планируется увеличить военный налог для физических лиц с 1 января 2024 года в три раза.
В Раде анонсировали "большую реформу" для бюджета Украины
«
"Мы не намерены вносить отдельные изменения в налоговый кодекс. Мы считаем, что налоговая система должна быть стабильна", - приводит слова Марченко издание "Экономическая правда".
Марченко подтвердил, что по налогу на доходы физических лиц минфин собирается перераспределить "военный" налог по выплатам в секторе обороны - военных и правоохранителей в общий фонд госбюджета в сектор безопасности и обороны, который сейчас направляется в местные бюджеты. "То есть те излишки средств, которые сейчас формируются в части военного НДФЛ, которые оседают на счетах местных бюджетов, должны работать на сектор безопасности и обороны", - добавил министр, отметив, что по данному вопросу дискуссия продолжается.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.
Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями.
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.
Украина ищет средства для бюджета на 2024 год, ситуация сложная