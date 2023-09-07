https://ria.ru/20230907/mordoviya-1894761812.html

Здунов доложил Путину об основных проблемах Мордовии и поиске их решений

Здунов доложил Путину об основных проблемах Мордовии и поиске их решений - РИА Новости, 07.09.2023

Здунов доложил Путину об основных проблемах Мордовии и поиске их решений

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой республики Мордовия Артемом Здуновым, который рассказал главе государства о ключевых проблемах региона и РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:50

2023-09-07T14:50

2023-09-07T18:34

экономика

россия

артем здунов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894811655_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_55a33314d20f052c74c033860cb404a6.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой республики Мордовия Артемом Здуновым, который рассказал главе государства о ключевых проблемах региона и способах их решения.Здунов доложил президенту, что основная сложность, на его взгляд, заключается в финансах. Он отметил, что Мордовия пока остается дотационным регионом, и заявил, что республика должна наращивать собственные доходы и развивать экономику.Сложным Здунов назвал и вопрос демографии. По его мнению, необходимо создавать условия для детей, беременных женщин, чтобы люди не покидали регион. Глава республики уточнил, что создание новых инвестпроектов, где нужны специалисты, помогает сохранить население и обеспечивает переезд людей из других регионов. "Начало этого года показало уже приток. Поэтому будем стараться выдерживать именно эти результаты", - добавил глава Мордовии. Также, по словам Здунова, изношены сети жилищно-коммунального хозяйства, идет поиск решения по проблеме уличных канализаций. "Сейчас очень внимательно смотрим проект - входить ли нам в концессию или постараться самим сформировать организацию. Потому что в конечном счете это будет ложиться на тарифы, а значит, на расходы рядового гражданина", - пояснил глава Мордовии.

https://ria.ru/20230907/zaklyuchennye-1894748257.html

https://ria.ru/20230831/teplitsy-1893353875.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, артем здунов, владимир путин