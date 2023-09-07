https://ria.ru/20230907/mordoviya-1894761812.html
Здунов доложил Путину об основных проблемах Мордовии и поиске их решений
Здунов доложил Путину об основных проблемах Мордовии и поиске их решений - РИА Новости, 07.09.2023
Здунов доложил Путину об основных проблемах Мордовии и поиске их решений
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой республики Мордовия Артемом Здуновым, который рассказал главе государства о ключевых проблемах региона и РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:50
2023-09-07T14:50
2023-09-07T18:34
экономика
россия
артем здунов
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой республики Мордовия Артемом Здуновым, который рассказал главе государства о ключевых проблемах региона и способах их решения.Здунов доложил президенту, что основная сложность, на его взгляд, заключается в финансах. Он отметил, что Мордовия пока остается дотационным регионом, и заявил, что республика должна наращивать собственные доходы и развивать экономику.Сложным Здунов назвал и вопрос демографии. По его мнению, необходимо создавать условия для детей, беременных женщин, чтобы люди не покидали регион. Глава республики уточнил, что создание новых инвестпроектов, где нужны специалисты, помогает сохранить население и обеспечивает переезд людей из других регионов. "Начало этого года показало уже приток. Поэтому будем стараться выдерживать именно эти результаты", - добавил глава Мордовии. Также, по словам Здунова, изношены сети жилищно-коммунального хозяйства, идет поиск решения по проблеме уличных канализаций. "Сейчас очень внимательно смотрим проект - входить ли нам в концессию или постараться самим сформировать организацию. Потому что в конечном счете это будет ложиться на тарифы, а значит, на расходы рядового гражданина", - пояснил глава Мордовии.
https://ria.ru/20230907/zaklyuchennye-1894748257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, артем здунов, владимир путин
Экономика, Россия, Артем Здунов, Владимир Путин
Здунов доложил Путину об основных проблемах Мордовии и поиске их решений
Президент Путин встретился с главой Мордовии Здуновым
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой республики Мордовия Артемом Здуновым, который рассказал главе государства о ключевых проблемах региона и способах их решения.
Здунов доложил президенту, что основная сложность, на его взгляд, заключается в финансах. Он отметил, что Мордовия пока остается дотационным регионом, и заявил, что республика должна наращивать собственные доходы и развивать экономику.
Сложным Здунов назвал и вопрос демографии. По его мнению, необходимо создавать условия для детей, беременных женщин, чтобы люди не покидали регион. Глава республики уточнил, что создание новых инвестпроектов, где нужны специалисты, помогает сохранить население и обеспечивает переезд людей из других регионов.
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"Начало этого года показало уже приток. Поэтому будем стараться выдерживать именно эти результаты", - добавил глава Мордовии.
Также, по словам Здунова, изношены сети жилищно-коммунального хозяйства, идет поиск решения по проблеме уличных канализаций.
"Сейчас очень внимательно смотрим проект - входить ли нам в концессию или постараться самим сформировать организацию. Потому что в конечном счете это будет ложиться на тарифы, а значит, на расходы рядового гражданина", - пояснил глава Мордовии.
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