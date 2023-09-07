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Работы по искусственному лесовосстановлению в Подмосковье завершены на 95% - РИА Новости, 07.09.2023
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Новости Подмосковья
 
13:06 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/lesovosstanovlenie-1894726176.html
Работы по искусственному лесовосстановлению в Подмосковье завершены на 95%
Работы по искусственному лесовосстановлению в Подмосковье завершены на 95% - РИА Новости, 07.09.2023
Работы по искусственному лесовосстановлению в Подмосковье завершены на 95%
Работы по искусственному лесовосстановлению в Подмосковье завершились на 95,5%, это более 401 гектара, сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:06
2023-09-07T13:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Работы по искусственному лесовосстановлению в Подмосковье завершились на 95,5%, это более 401 гектара, сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "При годовом плане 420 гектаров в подмосковных лесничествах культурами с открытой корневой системой уже посажено 401,15 гектаров, что составляет 95,5 %. Остальные 4,5 % планируется посадить этой осенью", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. В ведомстве разъяснили, что посадочный материал с открытой корневой системой представляет собой растение, выращенное в открытом грунте и выкопанное из земли.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Работы по искусственному лесовосстановлению в Подмосковье завершены на 95%

© РИА Новости / Александр КряжевСаженцы хвойных пород деревьев
Саженцы хвойных пород деревьев - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Работы по искусственному лесовосстановлению в Подмосковье завершились на 95,5%, это более 401 гектара, сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"При годовом плане 420 гектаров в подмосковных лесничествах культурами с открытой корневой системой уже посажено 401,15 гектаров, что составляет 95,5 %. Остальные 4,5 % планируется посадить этой осенью", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В ведомстве разъяснили, что посадочный материал с открытой корневой системой представляет собой растение, выращенное в открытом грунте и выкопанное из земли.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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