https://ria.ru/20230907/lesovosstanovlenie-1894726176.html

Работы по искусственному лесовосстановлению в Подмосковье завершены на 95%

Работы по искусственному лесовосстановлению в Подмосковье завершены на 95% - РИА Новости, 07.09.2023

Работы по искусственному лесовосстановлению в Подмосковье завершены на 95%

Работы по искусственному лесовосстановлению в Подмосковье завершились на 95,5%, это более 401 гектара, сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:06

2023-09-07T13:06

2023-09-07T13:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Работы по искусственному лесовосстановлению в Подмосковье завершились на 95,5%, это более 401 гектара, сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "При годовом плане 420 гектаров в подмосковных лесничествах культурами с открытой корневой системой уже посажено 401,15 гектаров, что составляет 95,5 %. Остальные 4,5 % планируется посадить этой осенью", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. В ведомстве разъяснили, что посадочный материал с открытой корневой системой представляет собой растение, выращенное в открытом грунте и выкопанное из земли.

https://ria.ru/20230831/podmoskove-1893388899.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов