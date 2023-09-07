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"Обвинят Запад": в США предсказали раскол между Украиной и союзниками - РИА Новости, 07.09.2023
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13:46 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/kontrnastuplenie-1894740939.html
"Обвинят Запад": в США предсказали раскол между Украиной и союзниками
"Обвинят Запад": в США предсказали раскол между Украиной и союзниками - РИА Новости, 07.09.2023
"Обвинят Запад": в США предсказали раскол между Украиной и союзниками
Правительство Украины переложит ответственность за неудачное контрнаступление на Запад, подтолкнувший страну на заранее провальную авантюру, написал... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:46
2023-09-07T13:46
в мире
украина
сша
россия
сергей шойгу
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Правительство Украины переложит ответственность за неудачное контрнаступление на Запад, подтолкнувший страну на заранее провальную авантюру, написал американский политолог Джон Миршаймер на платформе Substack."Многие украинцы обвинят Запад в том, что он заставил их начать блицкриг, не предоставив необходимого вооружения", – выразил он свое мнение.Миршаймер отметил, что, возможно, часть вины Запада в этом есть, однако украинские лидеры обладают свободой действия и могли бы противостоять давлению США."В конце концов, на карту поставлено выживание их страны. Им (ВСУ. – Прим.ред.) было бы лучше оставаться в обороне, тогда они бы избежали колоссальных потерь и улучшили шансы сохранить территорию, которую они контролируют", – подчеркнул политолог.По его мнению, лучшим исходом для Украины были бы переговоры, однако их вероятность мала, так как страна не захочет принимать условия России."Ситуация станет только хуже для Украины, если конфликт продолжится. Впереди тьма", - подытожил Миршаймер.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
https://ria.ru/20230907/vsu-1894663823.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей шойгу, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, джон миршаймер
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Джон Миршаймер
"Обвинят Запад": в США предсказали раскол между Украиной и союзниками

Политолог Миршаймер: Украина обвинит Запад в провале контрнаступления

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Правительство Украины переложит ответственность за неудачное контрнаступление на Запад, подтолкнувший страну на заранее провальную авантюру, написал американский политолог Джон Миршаймер на платформе Substack.
"Многие украинцы обвинят Запад в том, что он заставил их начать блицкриг, не предоставив необходимого вооружения", – выразил он свое мнение.
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Миршаймер отметил, что, возможно, часть вины Запада в этом есть, однако украинские лидеры обладают свободой действия и могли бы противостоять давлению США.
"В конце концов, на карту поставлено выживание их страны. Им (ВСУ. – Прим.ред.) было бы лучше оставаться в обороне, тогда они бы избежали колоссальных потерь и улучшили шансы сохранить территорию, которую они контролируют", – подчеркнул политолог.
По его мнению, лучшим исходом для Украины были бы переговоры, однако их вероятность мала, так как страна не захочет принимать условия России.
"Ситуация станет только хуже для Украины, если конфликт продолжится. Впереди тьма", - подытожил Миршаймер.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
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