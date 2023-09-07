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Минцифры пересматривает нормы обучения экспертов в сфере кибербезопасности
Минцифры пересматривает нормы обучения экспертов в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 07.09.2023
Минцифры пересматривает нормы обучения экспертов в сфере кибербезопасности
Минцифры РФ решило пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности - ведомство готовит обновление с учетом текущего уровня угроз,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T03:15
2023-09-07T03:15
2023-09-07T03:15
россия
максут шадаев
общество
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Минцифры РФ решило пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности - ведомство готовит обновление с учетом текущего уровня угроз, заявил глава министерства Максут Шадаев РИА Новости. "Мы вообще любим кибербезопасность и считаем, что должны больше внимания уделять подготовке специалистов в сфере кибербеза. Сейчас отраслевые стандарты, профессиональные стандарты подготовки специалистов в сфере кибербеза пересматриваются, для того чтобы соответствовать текущему уровню технологий, угроз", - сказал Шадаев. По словам министра, сейчас в России много факультетов кибербезопасности. "Кибербез - одна из самых востребованных специальностей в сфере IT, на которые поступают абитуриенты. Важно, чтобы их качественно готовили, поэтому мы готовим стандарты отраслевые, профессиональные стандарты по подготовке специалистов кибербеза. Сейчас мы их пересматриваем", - сказал он. Ранее университет МИРЭА направил в Минцифры письмо, в котором предложил создать в России "школы киберразведки" для студентов. Предполагается, что выпускники таких школ должны будут иметь возможность претендовать на гарантированное трудоустройство в области кибербезопасности в крупнейших компаниях страны.
https://ria.ru/20230728/kiberbezopasnost-1886859300.html
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россия, максут шадаев, общество
Россия, Максут Шадаев, Общество
Минцифры пересматривает нормы обучения экспертов в сфере кибербезопасности
Минцифры пересмотрит стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности