https://ria.ru/20230907/khersonskaya-1894783455.html

Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области

Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области - РИА Новости, 07.09.2023

Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области

В Херсонской области 8 сентября объявлено нерабочим днем в связи с проведением выборов, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:11

2023-09-07T16:11

2023-09-07T16:18

херсонская область

политика

владимир сальдо

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В Херсонской области 8 сентября объявлено нерабочим днем в связи с проведением выборов, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале."Чтобы каждый житель Херсонской области смог проявить свою гражданскую позицию — проголосовать на выборах депутатов Херсонской областной Думы и представительных органов муниципальных образований в Херсонской области первого созыва - принял решение 8 сентября (пятница) 2023 года сделать нерабочим днём", - написал Сальдо.Накануне такое же решение было принято властями Запорожской области, где 8 сентября также объявлено нерабочим днем.

https://ria.ru/20230826/vybory-1892372408.html

херсонская область

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Кирилл Волков

херсонская область , политика, владимир сальдо, единый день голосования в россии — 2023