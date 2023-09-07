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Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области - РИА Новости, 07.09.2023
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16:11 07.09.2023 (обновлено: 16:18 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/khersonskaya-1894783455.html
Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области
Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области - РИА Новости, 07.09.2023
Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области
В Херсонской области 8 сентября объявлено нерабочим днем в связи с проведением выборов, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:11
2023-09-07T16:18
херсонская область
политика
владимир сальдо
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В Херсонской области 8 сентября объявлено нерабочим днем в связи с проведением выборов, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале."Чтобы каждый житель Херсонской области смог проявить свою гражданскую позицию — проголосовать на выборах депутатов Херсонской областной Думы и представительных органов муниципальных образований в Херсонской области первого созыва - принял решение 8 сентября (пятница) 2023 года сделать нерабочим днём", - написал Сальдо.Накануне такое же решение было принято властями Запорожской области, где 8 сентября также объявлено нерабочим днем.
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херсонская область , политика, владимир сальдо, единый день голосования в россии — 2023
Херсонская область , Политика, Владимир Сальдо, Единый день голосования в России — 2023
Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области

Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области из-за выборов

CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon / Геническ
Геническ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon /
Геническ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В Херсонской области 8 сентября объявлено нерабочим днем в связи с проведением выборов, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
"Чтобы каждый житель Херсонской области смог проявить свою гражданскую позицию — проголосовать на выборах депутатов Херсонской областной Думы и представительных органов муниципальных образований в Херсонской области первого созыва - принял решение 8 сентября (пятница) 2023 года сделать нерабочим днём", - написал Сальдо.
Накануне такое же решение было принято властями Запорожской области, где 8 сентября также объявлено нерабочим днем.
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