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Москва поддержит усилия Минска по изучению Антарктики, заявили в Белоруссии

Москва поддержит усилия Минска по изучению Антарктики, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 07.09.2023

Москва поддержит усилия Минска по изучению Антарктики, заявили в Белоруссии

Белорусские и российские ученые обсудили в Минске сотрудничество в области изучения Антарктики, российская сторона пообещала и далее поддерживать белорусских... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:32

2023-09-07T18:32

2023-09-07T18:32

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МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Белорусские и российские ученые обсудили в Минске сотрудничество в области изучения Антарктики, российская сторона пообещала и далее поддерживать белорусских коллег в этой сфере, сообщила в четверг пресс-служба Национальной академии наук (НАН) Белоруссии. "Шестого седьмого сентября 2023 года состоялся визит в НАН Беларуси представителей Института Арктики и Антарктики Росгидромета. Цель визита – рассмотрение хода выполнения в 2022–2023 годах плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в Антарктике между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации. Были обсуждены планы научного и логистического сотрудничества на 2023 – 2024 годы. В центре внимания также было обсуждение вопросов, связанных с проведением 16-й Белорусской антарктической экспедиции", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что 7 сентября прошло расширенное заседание межведомственной комиссии Белоруссии по вопросам Антарктики и заседание двусторонней белорусско-российское рабочей группы по обсуждению итогов реализации в 2022 – 2023 годах положений межправсоглашения о сотрудничестве в Антарктике. Были обсуждены логистические вопросы по доставке грузов и членов белорусской антарктической экспедиции в сезон 2023-2024 годов. "Белорусские ученые выразили благодарность российским коллегам за постоянную помощь и рассказали о планах отправки в ноябре этого года 16-й Белорусской антарктической экспедиции, дальнейшем развитии белорусской станции, научном наполнении новых программ. В свою очередь, российские коллеги выразили намерение и в дальнейшем поддерживать белорусскую сторону в изучении ледового континента, вплоть до перехода к круглогодичным зимовкам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230828/sanktsii-1892708564.html

https://ria.ru/20230906/otnosheniya-1894719479.html

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космос - риа наука, белоруссия, гидрометцентр, минск, москва