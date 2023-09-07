https://ria.ru/20230907/gruziya-1894852494.html

Президент Грузии прокомментировала новости о своей отставке

Президент Грузии прокомментировала новости о своей отставке - РИА Новости, 07.09.2023

Президент Грузии прокомментировала новости о своей отставке

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается подавать в отставку и продолжит визиты в страны Европы, несмотря на инициативу правящей партии об РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T21:10

2023-09-07T21:10

2023-09-07T21:10

в мире

грузия

саломе зурабишвили

евросоюз

европа

германия

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ТБИЛИСИ, 7 сен - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается подавать в отставку и продолжит визиты в страны Европы, несмотря на инициативу правящей партии об импичменте из-за ее несогласованных поездок в ЕС. Ранее правящая партия заявила, что инициирует импичмент Зурабишвили из-за того, что, несмотря на полученные отказы от правительства, она продолжает зарубежные визиты. "Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке. Я здесь, где я есть, но я поеду везде, куда надо, потому что это моя высшая конституционная обязанность. Я защищаю конституцию этой страны, потому что эту клятву я приняла при инаугурации в качестве президента Грузии, и буду верна этой клятве до конца",- заявила Зурабишвили в своем видеообращении. Чтобы процедура отстранения должностного лица в порядке импичмента считалась запущенной, письменное требование о ее начале должны подписать не менее трети депутатов парламента Грузии. Правящая партия уже собрала 80 голосов. Президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если это решение будет поддержано не менее чем двумя третями полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев. Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ. Администрация президента сообщала, что с 31 августа Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна ожидает получить в декабре. Свой европейский тур Зурабишвили начала с Германии.

https://ria.ru/20230907/borel-1894835666.html

https://ria.ru/20230904/gruziya-1894088754.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, евросоюз, европа, германия