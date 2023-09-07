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В Минэнерго Молдавии считают, что "Газпром" проиграет дело о долгах в суде - РИА Новости, 07.09.2023
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12:17 07.09.2023 (обновлено: 14:04 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/gazprom-1894716842.html
В Минэнерго Молдавии считают, что "Газпром" проиграет дело о долгах в суде
В Минэнерго Молдавии считают, что "Газпром" проиграет дело о долгах в суде - РИА Новости, 07.09.2023
В Минэнерго Молдавии считают, что "Газпром" проиграет дело о долгах в суде
"Газпром" проиграет в суде дело о погашении исторического долга, где бы оно ни рассматривалось, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:17
2023-09-07T14:04
экономика
молдавия
москва
газпром
молдовагаз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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КИШИНЕВ, 7 сен — РИА Новости. "Газпром" проиграет в суде дело о погашении исторического долга, где бы оно ни рассматривалось, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с компанией "Газпром" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. В среду были представлены его результаты, с которым "Газпром" не согласился, заявив также, что выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, и компания намерена и далее отстаивать свои права "всеми возможными способами". "Я думаю, что даже в случае арбитража, пусть даже он будет в Москве, по этим просроченным долгам у них ("Газпрома". — Прим. ред.) нет шансов. Одна из причин, по которой мы согласились выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос мирным путем, заключается в том, что мы будем рассматривать эти дела в Арбитражном суде Москвы, как то предусматривает контракт", — заявил Парликов в эфире телеканала Jurnal TV. При этом он признает, что "Газпром" и наблюдательный совет "Молдовагаза" могут отказаться признать итоговый отчет аудиторов. "Мы понимаем, что существует очень высокая вероятность того, что результаты не будут одобрены наблюдательным советом "Газпрома", однако мы, как правительство, не можем игнорировать результаты проведения таких проверок при формулировании нашей позиции о режиме погашения этой задолженности", — пояснил министр. В среду Парликов огласил итоги аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года, но из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально, еще 400 миллионов не подлежат взысканию — у них истек срок давности, и правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.
https://ria.ru/20230906/gaz-1894600692.html
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экономика, молдавия, москва, газпром, молдовагаз, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Молдавия, Москва, Газпром, Молдовагаз, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Минэнерго Молдавии считают, что "Газпром" проиграет дело о долгах в суде

Глава Минэнерго Молдавии заявил, что "Газпром" проиграет дело о долгах в суде

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 сен — РИА Новости. "Газпром" проиграет в суде дело о погашении исторического долга, где бы оно ни рассматривалось, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.
В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с компанией "Газпром" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. В среду были представлены его результаты, с которым "Газпром" не согласился, заявив также, что выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, и компания намерена и далее отстаивать свои права "всеми возможными способами".
"Я думаю, что даже в случае арбитража, пусть даже он будет в Москве, по этим просроченным долгам у них ("Газпрома". — Прим. ред.) нет шансов. Одна из причин, по которой мы согласились выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос мирным путем, заключается в том, что мы будем рассматривать эти дела в Арбитражном суде Москвы, как то предусматривает контракт", — заявил Парликов в эфире телеканала Jurnal TV.
При этом он признает, что "Газпром" и наблюдательный совет "Молдовагаза" могут отказаться признать итоговый отчет аудиторов.
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"Мы понимаем, что существует очень высокая вероятность того, что результаты не будут одобрены наблюдательным советом "Газпрома", однако мы, как правительство, не можем игнорировать результаты проведения таких проверок при формулировании нашей позиции о режиме погашения этой задолженности", — пояснил министр.
В среду Парликов огласил итоги аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года, но из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально, еще 400 миллионов не подлежат взысканию — у них истек срок давности, и правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.
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ЭкономикаМолдавияМоскваГазпромМолдовагазМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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