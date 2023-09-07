https://ria.ru/20230907/galkin-1894846495.html
Галкину* разрешили провести концерт в Казахстане
Галкину* разрешили провести концерт в Казахстане - РИА Новости, 07.09.2023
Галкину* разрешили провести концерт в Казахстане
Казахстанские власти удовлетворили заявку организаторов на проведение концерта шоумена Максима Галкина* в Астане, сообщили РИА Новости в управлении культуры... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:14
2023-09-07T20:14
2023-09-07T20:14
шоубиз
астана
россия
казахстан
максим галкин
алла пугачева
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871788687_0:20:2957:1683_1920x0_80_0_0_fd674b72e44be0f20d9a16825b05a736.jpg
АСТАНА, 7 сен - РИА Новости. Казахстанские власти удовлетворили заявку организаторов на проведение концерта шоумена Максима Галкина* в Астане, сообщили РИА Новости в управлении культуры казахстанской столицы. "Поступило письмо о проведении 8 октября вечера М. Галкина* в ЦКЗ "Казахстан", которое было поддержано", - заявили в ведомстве. Ранее Галкин* на своей странице в Instagram** пожаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов 6-7 октября, утверждая, что они препятствуют его выступлениям. Тогда также в управлении культуры Астаны пояснили, что отказ в заявке на концерт был мотивирован занятостью ЦКЗ "Казахстан", в эти даты там планировалось провести концерт в честь празднования Дня учителя. Минюст РФ включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой проживает сейчас в Израиле.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230830/galkin-1893141224.html
астана
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871788687_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_230290f126de72843e25b1112178c26c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астана, россия, казахстан, максим галкин, алла пугачева, в мире
Шоубиз, Астана, Россия, Казахстан, Максим Галкин, Алла Пугачева, В мире
Галкину* разрешили провести концерт в Казахстане
Казахстанские власти разрешили Галкину провести концерт в Астане 8 октября
АСТАНА, 7 сен - РИА Новости. Казахстанские власти удовлетворили заявку организаторов на проведение концерта шоумена Максима Галкина* в Астане, сообщили РИА Новости в управлении культуры казахстанской столицы.
«
"Поступило письмо о проведении 8 октября вечера М. Галкина* в ЦКЗ "Казахстан", которое было поддержано", - заявили в ведомстве.
Ранее Галкин* на своей странице в Instagram** пожаловался на власти Казахстана
из-за отмены его концертов 6-7 октября, утверждая, что они препятствуют его выступлениям.
Тогда также в управлении культуры Астаны пояснили, что отказ в заявке на концерт был мотивирован занятостью ЦКЗ "Казахстан", в эти даты там планировалось провести концерт в честь празднования Дня учителя.
Минюст РФ
включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина
, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой
проживает сейчас в Израиле
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Никому не нужен": Галкин* отреагировал на отмену концерта в Эстонии