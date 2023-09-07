https://ria.ru/20230907/galkin-1894846495.html

Галкину* разрешили провести концерт в Казахстане

Галкину* разрешили провести концерт в Казахстане - РИА Новости, 07.09.2023

Галкину* разрешили провести концерт в Казахстане

Казахстанские власти удовлетворили заявку организаторов на проведение концерта шоумена Максима Галкина* в Астане, сообщили РИА Новости в управлении культуры... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T20:14

2023-09-07T20:14

2023-09-07T20:14

шоубиз

астана

россия

казахстан

максим галкин

алла пугачева

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АСТАНА, 7 сен - РИА Новости. Казахстанские власти удовлетворили заявку организаторов на проведение концерта шоумена Максима Галкина* в Астане, сообщили РИА Новости в управлении культуры казахстанской столицы. "Поступило письмо о проведении 8 октября вечера М. Галкина* в ЦКЗ "Казахстан", которое было поддержано", - заявили в ведомстве. Ранее Галкин* на своей странице в Instagram** пожаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов 6-7 октября, утверждая, что они препятствуют его выступлениям. Тогда также в управлении культуры Астаны пояснили, что отказ в заявке на концерт был мотивирован занятостью ЦКЗ "Казахстан", в эти даты там планировалось провести концерт в честь празднования Дня учителя. Минюст РФ включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой проживает сейчас в Израиле.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230830/galkin-1893141224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

астана, россия, казахстан, максим галкин, алла пугачева, в мире