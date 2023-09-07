https://ria.ru/20230907/biznes-konferentsiya-1894742122.html

ПСБ провел бизнес-конференцию для новых субъектов Российской Федерации

ПСБ провел бизнес-конференцию для новых субъектов Российской Федерации - РИА Новости, 07.09.2023

ПСБ провел бизнес-конференцию для новых субъектов Российской Федерации

ПСБ в рамках развития бизнеса в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях провел выездное стратегическое мероприятие... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:53

2023-09-07T13:53

2023-09-07T13:53

псб (банк псб)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ПСБ в рамках развития бизнеса в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях провел выездное стратегическое мероприятие "Модель продаж. Клиентский сервис", сообщает пресс-служба банка. В бизнес-конференции поучаствовало свыше 200 человек - руководители и сотрудники бизнес-подразделений как центрального офиса, так и сети ПСБ в новых субъектах РФ. С выступлениями к участникам конференции обратились первый замруководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и председатель ПСБ Петр Фрадков. "ПСБ стал первым и главным банком, кто должен был прийти к людям для того, чтобы они почувствовали, что жизнь восстанавливается, у них есть возможность развивать бизнес, развивать свои предприятия, решать личные задачи. Для этого нормальная финансовая инфраструктура критически важна. Уже многое сделано, но задач впереди гораздо больше, есть куда расти - и предприятиям, и людям нужны свободные финансовые средства. Все четыре региона исключительны с точки зрения экономического потенциала, у ПСБ сейчас уникальное окно возможностей, им необходимо воспользоваться", — приводятся слова Кириенко на сайте ПСБ. Как отмечается в материале, участники обсудили стратегию ПСБ в новых субъектах РФ, задачи банка при работе с различными клиентскими сегментами – физлицами и МСБ, рассмотрели цифровой путь клиента и современные подходы к поддержанию высокого качества обслуживания, повышение эффективности внутреннего взаимодействия, развитие навыков и компетенций, а также повышение мотивации и ответственности за общий результат. Кроме того, отдельное внимание было уделено лояльности клиентов и клиентскому впечатлению. По данным пресс-службы, мероприятие включало серию выступлений бизнес-тренеров и мастер-классов, а также командообразующую бизнес-игру. Она представляла собой соревнование в командах на основе реальных кейсов, имитирующих ежедневную работу офиса. "Мы уже многое сделали, но амбиций еще больше – и с точки зрения дальнейшего выстраивания инфраструктуры, и с точки зрения развития и расширения бизнеса. Нас уже немало – во всех четырех новых субъектах сейчас работает 3,5 тысячи человек. Мы общее целое, единый организм, и сейчас важно не просто фиксировать результаты. Мы продолжим работать над поддержанием высокого качества предоставляемых услуг и сервисов, которые помогают налаживать жизнь в новых регионах и способствуют повышению благополучия граждан", — сказал Фрадков.

https://ria.ru/20230825/premiya-1892174931.html

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Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, луганская народная республика, запорожская область, россия