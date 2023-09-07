В Ростове-на-Дону в дома в районе падения БПЛА вернули электричество

ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Электричество вернулось в дома в районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации. Мэр города Алексей Логвиненко сообщал, что в Ростове-на-Дону 20 домов остались без света из-за повреждения электрощита."Ремонт поврежденного электрощита на ул. Пушкинской завершен. Во все 20 домов свет дан", - сообщил Логвиненко.
Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону
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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Электричество вернулось в дома в районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.
Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации. Мэр города Алексей Логвиненко сообщал, что в Ростове-на-Дону 20 домов остались без света из-за повреждения электрощита.
"Ремонт поврежденного электрощита на ул. Пушкинской завершен. Во все 20 домов свет дан", - сообщил Логвиненко.
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