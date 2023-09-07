Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону в дома в районе падения БПЛА вернули электричество - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 07.09.2023 (обновлено: 13:47 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894739363.html
В Ростове-на-Дону в дома в районе падения БПЛА вернули электричество
В Ростове-на-Дону в дома в районе падения БПЛА вернули электричество - РИА Новости, 07.09.2023
В Ростове-на-Дону в дома в районе падения БПЛА вернули электричество
Электричество вернулось в дома в районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:40
2023-09-07T13:47
ростов-на-дону
происшествия
ростовская область
россия
алексей логвиненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894686875_0:81:3355:1968_1920x0_80_0_0_b78b9c03db01140dd0faa45bade2df47.jpg
ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Электричество вернулось в дома в районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации. Мэр города Алексей Логвиненко сообщал, что в Ростове-на-Дону 20 домов остались без света из-за повреждения электрощита."Ремонт поврежденного электрощита на ул. Пушкинской завершен. Во все 20 домов свет дан", - сообщил Логвиненко.
ростов-на-дону
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894686875_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_c907e760132353b6c6a32499ae600d25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, происшествия, ростовская область, россия, алексей логвиненко
Ростов-на-Дону, Происшествия, Ростовская область, Россия, Алексей Логвиненко
В Ростове-на-Дону в дома в районе падения БПЛА вернули электричество

Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко: в дома в районе падения БПЛА вернулся свет

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПоследствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону
Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Электричество вернулось в дома в районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.
Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации. Мэр города Алексей Логвиненко сообщал, что в Ростове-на-Дону 20 домов остались без света из-за повреждения электрощита.
"Ремонт поврежденного электрощита на ул. Пушкинской завершен. Во все 20 домов свет дан", - сообщил Логвиненко.
Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Российские силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Ростове-на-Дону.

Сотрудник ДПС у места падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Российские силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Ростове-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Один из них упал за городом, а второй — в центре.

Автомобиль, поврежденный в результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Один из них упал за городом, а второй — в центре.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Повреждены фасады трех зданий и машины.

Автомобиль, поврежденный в результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Повреждены фасады трех зданий и машины.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Из-за ЧП 20 домов остались без света.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Из-за ЧП 20 домов остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Пострадал один человек.

Сотрудники экстренных служб у места падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Пострадал один человек.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

От госпитализации он отказался.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

От госпитализации он отказался.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

В районе падения БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сотрудники экстренных служб у места падения беспилотника в Ростове-на-Дону

В районе падения БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Проводятся следственные действия.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Проводятся следственные действия.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают аварийные бригады.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

На месте ЧП работают аварийные бригады.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
9 из 9

Российские силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Ростове-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 9

Один из них упал за городом, а второй — в центре.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
2 из 9

Повреждены фасады трех зданий и машины.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
3 из 9

Из-за ЧП 20 домов остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
4 из 9

Пострадал один человек.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
5 из 9

От госпитализации он отказался.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
6 из 9

В районе падения БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
7 из 9

Проводятся следственные действия.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте ЧП работают аварийные бригады.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Ростов-на-ДонуПроисшествияРостовская областьРоссияАлексей Логвиненко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала