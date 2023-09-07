https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894739363.html

В Ростове-на-Дону в дома в районе падения БПЛА вернули электричество

В Ростове-на-Дону в дома в районе падения БПЛА вернули электричество - РИА Новости, 07.09.2023

В Ростове-на-Дону в дома в районе падения БПЛА вернули электричество

Электричество вернулось в дома в районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:40

2023-09-07T13:40

2023-09-07T13:47

ростов-на-дону

происшествия

ростовская область

россия

алексей логвиненко

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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Электричество вернулось в дома в районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации. Мэр города Алексей Логвиненко сообщал, что в Ростове-на-Дону 20 домов остались без света из-за повреждения электрощита."Ремонт поврежденного электрощита на ул. Пушкинской завершен. Во все 20 домов свет дан", - сообщил Логвиненко.

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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Кирилл Волков

ростов-на-дону, происшествия, ростовская область, россия, алексей логвиненко