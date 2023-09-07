Российская авиация ударила по ВСУ на пяти направлениях
Авиация российской группировки "Юг" нанесла удары по ВСУ на пяти направлениях
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Штурмовая и армейская авиация российской группировки "Юг" нанесла удары по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих на пяти направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.
"Штурмовой и армейской авиацией южной группировки войск нанесены удары по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ на лисичанском, соледаро-артёмовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях", - сказал Минесашвили.
Он добавил, что ракетными ударами были поражены два опорных пункта и два пункта временной дислокации подразделений 118-й бригады территориальной обороны в районах Нового и Южного.
Артиллерия группировки "Юг", по словам Минесашвили, уничтожила полевой склад с боеприпасами, два блиндажа, опорный пункт, пункт временной дислокации, долговременную огневую точку. Также были уничтожены пункты управления беспилотниками, позиция гранатометного расчета АГС, танк, четыре пикапа и две боевые бронированные машины. Уничтоженные объекты находились в Первомайском, Клещеевке, Часов Яре, Очеретино, Марьинке, Красногоровке, Весёлом, Верхнекаменском, Писецком и Спорном.
"В ходе контрбатарейной борьбы противник утратил буксируемую гаубицу 152-го калибра "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку 122-го калибра 2С1 "Гвоздика", 100-миллиметровую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" в Белой Горе, Ивано-Дарьевке, Часов Яре, а также три 120-миллиметровых миномета в Авдеевке, Победе и Первомайском, один миномет 82-го калибра в Спорном", - добавил начальник пресс-центра.
Также два танка в Миньковке и Резниковке были уничтожены барражирующими боеприпасами "Ланцет". Огнеметные системы "Солнцепек" нанесли огневое поражение по скоплению живой силы штурмовой группы аэромобильного подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Клещеевке, уточнил Минесашвили.
Кроме того, FPV-дронами были уничтожены две группы пехоты в блиндаже в Раздоловке.