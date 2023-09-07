https://ria.ru/20230907/aviatsiya-1894659522.html

Российская авиация ударила по ВСУ на пяти направлениях

Российская авиация ударила по ВСУ на пяти направлениях - РИА Новости, 07.09.2023

Российская авиация ударила по ВСУ на пяти направлениях

Штурмовая и армейская авиация российской группировки "Юг" нанесла удары по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих на пяти направлениях, сообщил РИА РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T05:05

2023-09-07T05:05

2023-09-07T05:05

специальная военная операция на украине

клещеевка

красногоровка

авдеевка

вооруженные силы украины

мт-12 "рапира"

в мире

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Штурмовая и армейская авиация российской группировки "Юг" нанесла удары по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих на пяти направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили. "Штурмовой и армейской авиацией южной группировки войск нанесены удары по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ на лисичанском, соледаро-артёмовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях", - сказал Минесашвили. Он добавил, что ракетными ударами были поражены два опорных пункта и два пункта временной дислокации подразделений 118-й бригады территориальной обороны в районах Нового и Южного. Артиллерия группировки "Юг", по словам Минесашвили, уничтожила полевой склад с боеприпасами, два блиндажа, опорный пункт, пункт временной дислокации, долговременную огневую точку. Также были уничтожены пункты управления беспилотниками, позиция гранатометного расчета АГС, танк, четыре пикапа и две боевые бронированные машины. Уничтоженные объекты находились в Первомайском, Клещеевке, Часов Яре, Очеретино, Марьинке, Красногоровке, Весёлом, Верхнекаменском, Писецком и Спорном. "В ходе контрбатарейной борьбы противник утратил буксируемую гаубицу 152-го калибра "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку 122-го калибра 2С1 "Гвоздика", 100-миллиметровую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" в Белой Горе, Ивано-Дарьевке, Часов Яре, а также три 120-миллиметровых миномета в Авдеевке, Победе и Первомайском, один миномет 82-го калибра в Спорном", - добавил начальник пресс-центра. Также два танка в Миньковке и Резниковке были уничтожены барражирующими боеприпасами "Ланцет". Огнеметные системы "Солнцепек" нанесли огневое поражение по скоплению живой силы штурмовой группы аэромобильного подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Клещеевке, уточнил Минесашвили. Кроме того, FPV-дронами были уничтожены две группы пехоты в блиндаже в Раздоловке.

https://ria.ru/20230906/kherson-1894493315.html

клещеевка

красногоровка

авдеевка

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клещеевка, красногоровка, авдеевка, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", в мире