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Российская авиация ударила по ВСУ на пяти направлениях - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/aviatsiya-1894659522.html
Российская авиация ударила по ВСУ на пяти направлениях
Российская авиация ударила по ВСУ на пяти направлениях - РИА Новости, 07.09.2023
Российская авиация ударила по ВСУ на пяти направлениях
Штурмовая и армейская авиация российской группировки "Юг" нанесла удары по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих на пяти направлениях, сообщил РИА РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T05:05
2023-09-07T05:05
специальная военная операция на украине
клещеевка
красногоровка
авдеевка
вооруженные силы украины
мт-12 "рапира"
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Штурмовая и армейская авиация российской группировки "Юг" нанесла удары по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих на пяти направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили. "Штурмовой и армейской авиацией южной группировки войск нанесены удары по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ на лисичанском, соледаро-артёмовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях", - сказал Минесашвили. Он добавил, что ракетными ударами были поражены два опорных пункта и два пункта временной дислокации подразделений 118-й бригады территориальной обороны в районах Нового и Южного. Артиллерия группировки "Юг", по словам Минесашвили, уничтожила полевой склад с боеприпасами, два блиндажа, опорный пункт, пункт временной дислокации, долговременную огневую точку. Также были уничтожены пункты управления беспилотниками, позиция гранатометного расчета АГС, танк, четыре пикапа и две боевые бронированные машины. Уничтоженные объекты находились в Первомайском, Клещеевке, Часов Яре, Очеретино, Марьинке, Красногоровке, Весёлом, Верхнекаменском, Писецком и Спорном. "В ходе контрбатарейной борьбы противник утратил буксируемую гаубицу 152-го калибра "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку 122-го калибра 2С1 "Гвоздика", 100-миллиметровую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" в Белой Горе, Ивано-Дарьевке, Часов Яре, а также три 120-миллиметровых миномета в Авдеевке, Победе и Первомайском, один миномет 82-го калибра в Спорном", - добавил начальник пресс-центра. Также два танка в Миньковке и Резниковке были уничтожены барражирующими боеприпасами "Ланцет". Огнеметные системы "Солнцепек" нанесли огневое поражение по скоплению живой силы штурмовой группы аэромобильного подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Клещеевке, уточнил Минесашвили. Кроме того, FPV-дронами были уничтожены две группы пехоты в блиндаже в Раздоловке.
https://ria.ru/20230906/kherson-1894493315.html
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клещеевка, красногоровка, авдеевка, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", в мире
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Красногоровка, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, МТ-12 "Рапира", В мире
Российская авиация ударила по ВСУ на пяти направлениях

Авиация российской группировки "Юг" нанесла удары по ВСУ на пяти направлениях

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Штурмовая и армейская авиация российской группировки "Юг" нанесла удары по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих на пяти направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.
"Штурмовой и армейской авиацией южной группировки войск нанесены удары по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ на лисичанском, соледаро-артёмовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях", - сказал Минесашвили.
Он добавил, что ракетными ударами были поражены два опорных пункта и два пункта временной дислокации подразделений 118-й бригады территориальной обороны в районах Нового и Южного.
Артиллерия группировки "Юг", по словам Минесашвили, уничтожила полевой склад с боеприпасами, два блиндажа, опорный пункт, пункт временной дислокации, долговременную огневую точку. Также были уничтожены пункты управления беспилотниками, позиция гранатометного расчета АГС, танк, четыре пикапа и две боевые бронированные машины. Уничтоженные объекты находились в Первомайском, Клещеевке, Часов Яре, Очеретино, Марьинке, Красногоровке, Весёлом, Верхнекаменском, Писецком и Спорном.
"В ходе контрбатарейной борьбы противник утратил буксируемую гаубицу 152-го калибра "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку 122-го калибра 2С1 "Гвоздика", 100-миллиметровую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" в Белой Горе, Ивано-Дарьевке, Часов Яре, а также три 120-миллиметровых миномета в Авдеевке, Победе и Первомайском, один миномет 82-го калибра в Спорном", - добавил начальник пресс-центра.
Также два танка в Миньковке и Резниковке были уничтожены барражирующими боеприпасами "Ланцет". Огнеметные системы "Солнцепек" нанесли огневое поражение по скоплению живой силы штурмовой группы аэромобильного подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Клещеевке, уточнил Минесашвили.
Кроме того, FPV-дронами были уничтожены две группы пехоты в блиндаже в Раздоловке.
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаКрасногоровкаАвдеевкаВооруженные силы УкраиныМТ-12 "Рапира"В мире
 
 
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